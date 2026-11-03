Rosyjski atak na Komyshuvasę spowodował śmierć 31 osób, a prawie 50 uznano za zaginione

Liczba ofiar śmiertelnych w wyniku rosyjskiego ataku na Komyshuvasę w obwodzie zaporoskim wzrosła do 31 osób. Prawie 50 osób nadal uznaje się za zaginione. Trwają poszukiwania osób, które mogły ucierpieć w wyniku ataku.

Według tych danych za zmarłych uznaje się 31 osób. Wcześniej podawano liczbę 29.

Pięć osób odniosło rany. Prawie 50 mieszkańców miejscowości uznaje się za zaginionych.

Informację tę podano, powołując się na słowa szefa administracji obwodowej w Zaporożu Michaiła Semikina wygłoszone podczas telemaratonu.

Rosyjski nalot na Komyshuwę pochłonął życie czterech policjantów z Zaporoża.

Atak na Komyshuwasę pochłonął co najmniej 26 ofiar śmiertelnych — The Guardian.

W Komyshuwasi po rosyjskim ataku za zaginionych uznaje się 27 osób.

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