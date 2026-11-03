Российский удар по Комышувасе унес жизни 31 человека, почти 50 пропали без вести

Число погибших в результате российского удара по Комышувасе в Запорожской области возросло до 31 человека. Еще почти 50 человек на данный момент числятся пропавшими без вести. Поиски людей, которые могли пострадать в результате атаки, продолжаются.

По его данным, погибшими считаются 31 человек. Ранее называли цифру 29.

Еще пять человек получили ранения. Почти 50 жителей поселка числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщается со ссылкой на слова начальника Запорожской ОГА Михаила Семикина во время телемарафона.

Российский авиаудар по Комышувасе унес жизни четырёх запорожских полицейских.

Удар по Комышувасе унес как минимум 26 жизней — The Guardian.

В Комышувасе после российского удара без вести пропавшими считаются 27 человек.

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