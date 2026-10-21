Ukraińskie drony uszkodziły osiem zbiorników w terminalu naftowym w Rostowie

W wyniku ataku ukraińskich dronów na terminal przeładunkowy ropy „Rostowski” przynależącego do Zakładu Produktów Naftowych w Nowosachcie (NZNP) w Rostowie nad Donem uszkodzeniu uległo co najmniej osiem z dwunastu dużych zbiorników do przechowywania produktów naftowych. Świadczą o tym opublikowane zdjęcia satelitarne obiektu.

Zniszczony terminal znajduje się w dzielnicy Zaliznyczny i stanowi ważny element infrastruktury o projektowanej wydajności około 2,5 miliona ton rocznie. Obiekt służy do przeładunku produktów naftowych przeznaczonych na eksport, dostaw paliwa dla rosyjskiej armii oraz generowania wpływów walutowych. Wcześniej obiekt ten znany był pod nazwą „Jug Rusi”, a poprzedni atak na niego miał miejsce 9 lipca 2026 roku.

Oprócz uszkodzenia zbiorników, podczas ataku 10 października zniszczony został most kolejowy, co doprowadziło do całkowitego wstrzymania ruchu w obu kierunkach. Według oceny Centrum Badań nad Okupacją most ten odgrywa kluczową rolę w zaopatrzeniu logistycznym rosyjskiego ugrupowania wojskowego. Odnotowano również zniszczenie dwóch statków w porcie Azowskim.

Źródło: Exilenova+.

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