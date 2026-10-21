Украинские дроны повредили восемь резервуаров на нефтяном терминале в Ростове

В результате атаки украинских беспилотников на нефтеналивной терминал «Ростовский» Новошахтинского завода нефтепродуктов (НЗНП) в Ростове-на-Дону были повреждены как минимум восемь из двенадцати крупных резервуаров для хранения нефтепродуктов. Об этом свидетельствуют обнародованные спутниковые снимки объекта.

Пострадавший терминал расположен в Железнодорожном районе города и является важным элементом инфраструктуры с проектной мощностью около 2,5 миллиона тонн в год. Объект используется для перевалки нефтепродуктов на экспорт, поставок топлива для российской армии и получения валютных поступлений. Ранее этот объект был известен под названием «Юг Руси», а предыдущий удар по нему был нанесен 9 июля 2026 года.

Помимо повреждения резервуаров, во время атаки 10 октября был разрушен железнодорожный мост, что привело к полной остановке движения в обоих направлениях. По оценке Центра изучения оккупации, этот мост играет ключевую роль в логистическом обеспечении российской военной группировки. Также зафиксировано поражение двух судов в порту Азов.

Источник: Exilenova+.

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