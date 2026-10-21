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Унаслідок атаки українських безпілотників на нафтоналивний термінал «Ростовський» Новошахтинського заводу нафтопродуктів (НЗНП) у Ростові-на-Дону зазнали пошкоджень щонайменше вісім із дванадцяти великих резервуарів для зберігання нафтопродуктів. Про це свідчать оприлюднені супутникові знімки об'єкта.

Уражений термінал розташований у Залізничному районі міста і є важливим елементом інфраструктури з проєктною потужністю близько 2,5 мільйона тонн на рік. Об'єкт використовується для перевалки нафтопродуктів на експорт, постачання пального для російської армії та отримання валютних надходжень. Раніше цей об'єкт був відомий під назвою «Юг Руси», а попереднього удару по ньому було завдано 9 липня 2026 року.

Окрім пошкодження резервуарів, під час атаки 10 жовтня зазнав руйнувань залізничний міст, що призвело до повної зупинки руху в обох напрямках. За оцінкою Центру вивчення окупації, цей міст відіграє ключову роль у логістичному забезпеченні російського військового угруповання. Також зафіксовано ураження двох суден у порту Азов.

Джерело: Exilenova+.

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