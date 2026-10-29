Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow odwiedzi w tym tygodniu Stany Zjednoczone, aby wziąć udział w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw „Wielkiej Dwudziestki”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 30–31 października w Atlancie.

Według rzeczniczki rosyjskiego ministerstwa Marii Zacharowej, podczas rozmów Moskwa zamierza promować własną wizję kształtowania „świata wielobiegunowego”.

Wizyta Ławrowa, który objęty jest międzynarodowymi sankcjami, odbywa się w kontekście intensyfikacji kontaktów między USA a Rosją w sprawie wznowienia rozmów pokojowych dotyczących wojny na Ukrainie.

Informuje o tym agencja Bloomberg.

Wcześniej Ławrow oświadczył, że wojna przeciwko Ukrainie będzie trwała i może się nasilić.

Wcześniej Ławrow odrzucił możliwość ustępstw ze strony Rosji podczas rozmów z Witkoffem.

Przypomnijmy, że Trump chce zawrzeć porozumienie pokojowe w sprawie Ukrainy w grudniu podczas szczytu G20.

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