Ławrow przyjedzie do USA na spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw G20 — Bloomberg
Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow odwiedzi w tym tygodniu Stany Zjednoczone, aby wziąć udział w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw „Wielkiej Dwudziestki”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 30–31 października w Atlancie.
Według rzeczniczki rosyjskiego ministerstwa Marii Zacharowej, podczas rozmów Moskwa zamierza promować własną wizję kształtowania „świata wielobiegunowego”.
Wizyta Ławrowa, który objęty jest międzynarodowymi sankcjami, odbywa się w kontekście intensyfikacji kontaktów między USA a Rosją w sprawie wznowienia rozmów pokojowych dotyczących wojny na Ukrainie.
Informuje o tym agencja Bloomberg.
Wcześniej Ławrow oświadczył, że wojna przeciwko Ukrainie będzie trwała i może się nasilić.
Wcześniej Ławrow odrzucił możliwość ustępstw ze strony Rosji podczas rozmów z Witkoffem.
Przypomnijmy, że Trump chce zawrzeć porozumienie pokojowe w sprawie Ukrainy w grudniu podczas szczytu G20.