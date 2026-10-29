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Новости Мир

Лавров прибудет в США на встречу министров иностранных дел «Группы двадцати» — Bloomberg

UA NEWS 29 Октября 2026 07:10
Лавров прибудет в США на встречу министров иностранных дел «Группы двадцати» — Bloomberg

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на этой неделе посетит США для участия во встрече глав МИД стран «Большой двадцатки». Мероприятие состоится 30–31 октября в Атланте.

 

По словам пресс-секретаря российского ведомства Марии Захаровой, в ходе переговоров Москва планирует продвигать собственное видение формирования «многополярного мира».

Визит Лаврова, который находится под международными санкциями, проходит на фоне активизации контактов между США и РФ по вопросу возобновления мирных переговоров по войне в Украине.

Об этом пишет Bloomberg.

Ранее Лавров заявил, что война против Украины будет продолжаться и может усилиться.

До этого Лавров отверг возможность уступок со стороны России на переговорах с Виткоффом.

Напомним, Трамп хочет заключить мирное соглашение по Украине в декабре на саммите G20.

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