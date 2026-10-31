W polskim Trybunale Konstytucyjnym zmieniono zasady funkcjonowania w związku z konfliktem dotyczącym kierownictwa

Pełniąca obowiązki przewodniczącej Trybunału Konstytucyjnego w Polsce Anna Korwin-Piotrowska zaleciła sędziom pracę poza budynkiem sądu, a większość pracowników zwolniła z obowiązku stawiania się w pracy. Swoją decyzję uzasadniła ryzykiem naruszeń porządku publicznego w pobliżu instytucji.

Anna Korwin-Piotrowska wydała zarządzenie, zgodnie z którym sędziom zaleca się wykonywanie obowiązków poza siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Jako podstawę tej decyzji podała podwyższone ryzyko naruszeń porządku publicznego w pobliżu budynku.

„Zawieszam wykonywanie obowiązków służbowych, w tym stawianie się w siedzibie Trybunału, z wyjątkiem pracowników, których poinformuję o konieczności stawienia się w siedzibie Trybunału” – czytamy w zarządzeniu.

Ponadto Korwin-Piotrowska ograniczyła działalność Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego oraz Biura Służby Prawnej do zadań przez nią samą określonych.

Zawiesiła również pracę recepcji i zarządziła, by korespondencję wysyłano za pośrednictwem operatora pocztowego.

Przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Śweczkowski, którego rząd uznaje za odwołanego, oświadczył, że dokument Korwin-Piotrowskiej dotyczący organizacji pracy Trybunału nie ma mocy prawnej.

Jednocześnie ogłosił on dla pracowników instytucji cztery dni wolne — od 3 do 6 listopada.

Przypomnijmy, że w piątek na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się informacja o odwołaniu ze stanowisk prezesa instytucji Bogdana Śweczkowskiego oraz jego zastępcy Bartłomieja Sokhańskiego.

Jednocześnie na stronie Trybunału Konstytucyjnego w serwisie społecznościowym X poinformowano, że strona internetowa sądu została przejęta, a Bogdan Śweczkowski nadal pełni obowiązki przewodniczącego.

W nocy z piątku na sobotę przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego zgromadził się wiec opozycji. Wśród protestujących był przewodniczący partii „Prawo i Sprawiedliwość” Jarosław Kaczyński. Uczestnicy akcji wyłamali bramę i próbowali dostać się do budynku sądu.

W ten sposób konflikt wokół kierownictwa Trybunału Konstytucyjnego towarzyszą wzajemne oświadczenia o legalności decyzji, zmiany w organizacji pracy instytucji oraz protesty przed jej budynkiem.

Informuje o tym Polsat News.

Przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Śweczkowski, którego rząd uznaje za odwołanego, oskarżył władze o próbę zamachu stanu i atak na konstytucyjny organ państwa.

W Warszawie, przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego, funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali 30-letniego mężczyznę w kominiarce. Podczas kontroli znaleziono przy nim nóż, pistolet gazowy na kulki, plakietkę z napisem „Security”, przypominającą policyjną, a także narkotyki.

W pobliżu budynku Trybunału Konstytucyjnego w Polsce nieustannie dyżurują policyjne oddziały prewencyjne. Tymczasem siedmiu sędziów, którzy przebywali w budynku w nocy, nadal nie opuściło jego terenu.

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Polski Waldemar Żurek oświadczył, że zaniepokoiło go zachowanie prezesa Karola Nawrockiego podczas wtargnięcia do Trybunału Konstytucyjnego. Wyraził nadzieję, że prokuratura podejmie odpowiednie działania.

Ambasador USA w Polsce Tom Rose nazwał wydarzenia wokół polskiego Trybunału Konstytucyjnego bezprecedensową konfrontacją i wezwał wszystkie strony do zapobiegania dalszej eskalacji. Dyplomata podkreślił, że sytuacja ma poważny charakter i może prowadzić do niebezpiecznych konsekwencji.

Prezydent Polski Karol Nawrocki oświadczył o zagrożeniu dla bezpieczeństwa wewnętrznego kraju w kontekście zaostrzenia konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Oskarżył przeciwników o naruszenie porządku konstytucyjnego i ogłosił pilne konsultacje z udziałem przedstawicieli sił parlamentarnych.

30 października około godziny 18:00 na stronie internetowej polskiego Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się informacja o odwołaniu jego przewodniczącego Bogdana Świenczkowskiego oraz wiceprzewodniczącego Bartłomieja Sokhańskiego.

Jak podaje RMF24, w Polsce w nocy z piątku na sobotę w budynku Trybunału Konstytucyjnego doszło do ostrej kłótni między prezesem Karolem Nawrockim a osobami wybranymi przez Sejm do składu tego organu. Na opublikowanym nagraniu słychać, jak Nawrocki podważa ich status sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

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