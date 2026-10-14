Без электроснабжения питьевые фонтанчики будут замерзать — директор «Киевводфонда»

Во время длительных отключений электроэнергии и сильных морозов в Киеве могут замерзать бюветные комплексы. Причина заключается в том, что системы, предотвращающие замерзание оборудования, работают только при наличии электроснабжения.

Об этом 14 октября во время заседания Общественного совета при Киевской городской государственной администрации рассказал директор СВКП «Киевводфонд» Юрий Ковтун.

По его словам, когда электроэнергия подается бесперебойно, бюветные комплексы защищены от замерзания. Однако во время отключений эти системы перестают работать, поэтому при длительном отсутствии света и низкой температуре избежать замерзания не удается.

«И эти замерзания будут, ничего мы с ними не поделаем. Это безумная работа», — отметил Ковтун.

Ковтун отметил, что прошлой зимой работники различных подразделений предприятия, в частности офисные сотрудники и электрики, на своих автомобилях выезжали к бюветам и использовали газовые горелки, чтобы отогревать оборудование.

Также директор пояснил, что генераторы не запускаются автоматически. По его словам, после получения команды на подключение бюветов к альтернативному источнику питания на возобновление их работы может потребоваться около двух часов.

Об этом сообщает UA.News.

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