Военнослужащие роты беспилотных систем батальона оперативного назначения 13-й бригады Национальной гвардии Украины «Хартия» приняли участие в Радиодиктанте национального единства. Диктант писали в лаборатории подразделения, где настраивают и ремонтируют дроны.

Для военнослужащей с позывным Леся это был первый диктант за 25 лет. В армию она поступила в 2024 году, раньше занималась футболом, а сейчас готовит беспилотники для различных задач.

Ее побратим Прайс в гражданской жизни был скульптором, а в армии служит уже три с половиной года. Он рассказал, что после начала полномасштабного вторжения вместе с женой, которая также служит, решил общаться исключительно на украинском языке.

Еще один участник, военный с позывным «Соловей», защищает Украину с первых дней полномасштабной войны. Он отметил, что такие мероприятия помогают отвлечься от службы и почувствовать единство с людьми, которые одновременно пишут диктант в разных регионах Украины и за рубежом.

Бойцы «Хартии» принимают участие в Радиодиктанте уже четвертый год подряд. В прошлом году его писали военнослужащие танкового подразделения.

Источник: Укринформ

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