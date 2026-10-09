Украинка Екатерина Жаркова стала чемпионкой мира по фридайвингу

Украинская спортсменка Екатерина Жаркова завоевала золотую медаль чемпионата мира по фридайвингу. Благодаря выдающемуся результату на глубине она опередила главных соперниц и завоевала титул чемпионки.

Известная украинская фридайверша Наталья Жаркова добавила в свой актив очередное выдающееся достижение. На мировом первенстве в Лимасоле (Кипр) наша спортсменка продемонстрировала впечатляющий результат в самой сложной дисциплине.

В последний день чемпионата мира под эгидой Международной федерации фридайвинга (AIDA) разыгрывались медали в дисциплине CWT, где спортсмены погружаются на глубину с постоянным весом. Главная соперница украинки, венгерка Жофия Тьёрчик, заявила глубину 115 метров, однако сумела достичь лишь отметки в 108 метров, после чего развернулась и получила штраф.

Жаркова уверенно выполнила свою заявку на 113 метров. Чистое и технически безупречное погружение позволило украинке показать лучший результат на турнире и подняться на самую высокую ступеньку пьедестала почета. Серебряную медаль завоевала француженка Джейд Агботон, которая отстала от Жарковой на целых 12 метров (101 метр), а бронзовую — Тёрчик (108 метров с учётом штрафа).

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

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