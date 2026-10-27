После нескольких недель консультаций, доработок и острых дискуссий Кабинет Министров наконец обнародовал новые правила бронирования для украинцев. 26 октября на правительственном портале появилось постановление № 1328 — документ, который должен был поставить точку в истории с пересмотром квот, но при этом вызвал немало дискуссий еще на стадии проекта. Ведь вместо того, чтобы успокоить бизнес и общественность, постановление породило новые вопросы: кому теперь можно бронировать работников, сколько их можно оставить на предприятии, кто будет решать, является ли компания критически важной, и главное — что все это означает для энергетики и коммунальной сферы накануне самой сложной зимы?

Правительство настаивает, что действующие решения продиктованы потребностями фронта. Премьер Корецкий ещё до публикации постановления объяснял, что количество людей с бронированием и отсрочками растёт на десятки тысяч ежемесячно, и если ничего не менять, «скоро будут забронированы абсолютно все». Эксперты же еще на стадии проекта били тревогу, отмечая, что дальнейшее сокращение бронирования для критической инфраструктуры грозит кадровым коллапсом именно тогда, когда страна готовится к сверхсложному отопительному сезону в условиях постоянных обстрелов со стороны РФ.

Что именно изменилось, каковы новые правила бронирования, о чём это свидетельствует и что говорят эксперты? Политический обозреватель UA.News Никита Трачук разобрался в этом вопросе.

Как всё начиналось: от проекта 13 октября до постановления № 1328

История с пересмотром правил бронирования началась задолго до публикации окончательного документа. Еще 13 октября Кабмин, по сообщениям СМИ, принял предварительное постановление, которое задало рамки будущих изменений. Тогда речь шла о довольно радикальных цифрах: для оборонно-промышленного комплекса и энергетики квоту планировали снизить со 100% до 85%, а для предприятий ЖКХ — с 75% до 60%. Для остальных критически важных предприятий базовый лимит должен был остаться на уровне 50%. Кроме того, предусматривалось создание нового органа — Координационного центра при Кабмине, который должен был состоять исключительно из силовиков и определять статус критичности предприятий.

Тогда проект вызвал шквал критики. Ассоциация городов Украины публично призвала правительство сохранить 100-процентную квоту для работников ЖКХ, энергетики и транспорта, подчеркнув, что от них зависит физическое выживание населенных пунктов. Негативно оценили проект и эксперты.

Параллельно с критикой раздавались и политические сигналы. Группа народных депутатов из разных фракций обратилась к премьеру с требованием отказаться от создания Координационного центра в предложенном виде. А сам Корецкий впоследствии пытался снять напряжение, заявляя, что для действительно критически важных предприятий оборонной промышленности и энергетики радикальных изменений не планируется. Окончательное постановление № 1328 стало попыткой найти компромисс между требованиями Генштаба, потребностями бизнеса и оговорками критически важной инфраструктуры. Но насколько удачной — вопрос открытый.



Что изменилось в правилах бронирования: 10 ключевых нововведений

Первое и, пожалуй, самое заметное из нововведений — создание отдельного Координационного центра по организации бронирования. Ранее предложения об увеличении объемов бронирования поступали в Минобороны или другие уполномоченные органы. Теперь они будут передаваться именно в этот Центр, в состав которого входят представители Минэкономики, Минобороны, Минцифры, МВД, энергетики и других ведомств. Важный нюанс: Центр является консультативно-совещательным органом. Он готовит рекомендации и предложения, а решения принимают непосредственно уполномоченные органы.

Второе нововведение касается лимита свыше 50% для критически важных предприятий. Сам по себе этот лимит существовал и раньше, но теперь меняется порядок согласования его превышения: при этом должны учитываться рекомендации и предложения Координационного центра. Кроме того, постановление прямо определяет основания для отказа в рассмотрении предложения об увеличении лимита. Среди них — систематические нарушения руководителем требований к ведению воинского учета и/или привлечение руководителя к административной ответственности за такие нарушения.

Третье и наиболее обсуждаемое — для энергетики и оборонной промышленности устанавливается отдельный лимит бронирования в 95%. Ранее, напомним, он составлял 100%. Но важно понимать: лимит до 95% распространяется не на любую компанию, работающую в энергетике или оборонной промышленности. Необходимо соответствовать категориям и условиям, описанным в постановлении.

Четвертое — впервые подробно прописан срок действия решения о бронировании. Новые правила устанавливают конкретные сроки и последствия их несоблюдения. Если предприятию официально повысили лимит, у него есть 10 рабочих дней, чтобы оформить бронирование нового количества сотрудников через «Дию». Если не успеть, решение об увеличении лимита утратит силу.

Пятое — изменены критерии признания предприятия критически важным. Перечислены конкретные направления: оборонная промышленность, энергетика, ЖКХ, добывающая и перерабатывающая промышленность, агросектор, розничная торговля, строительство, транспорт и логистика, IT, банковская деятельность, здравоохранение и связь, а также аварийно-спасательные службы. Но теперь формальной принадлежности к определенной сфере недостаточно для автоматического получения статуса: необходимо подтверждать значимость предприятия проверяемыми показателями.

В-шестых — установлены сроки рассмотрения заявлений предприятий. Государственный орган рассматривает обращение и направляет материалы в Координационный центр в течение 7 рабочих дней. Центр готовит рекомендации в течение одного месяца. После получения рекомендаций госорган принимает решение в течение 3 рабочих дней. Общий срок принятия решения может превышать один месяц.

Седьмое — для представительств донорских организаций и исполнителей проектов международной технической помощи (как правило, речь идет о грантовых организациях) уточнён порядок превышения ограничения в 7 забронированных сотрудников. Ранее действовало ограничение: не более 50 % непосредственно занятых в одном проекте и, как правило, не более 7 человек. Теперь количество закрепленных сотрудников может превышать 7 человек.

Во-восьмых — к критерию, связанному с подтверждением отсутствия задолженности по уплате налогов и ЕСВ, добавлено исключение для задолженности, возникшей вследствие временного приостановления или неосуществления платежей из государственного и/или местного бюджета.

Девятое — добавлена отдельная категория руководителей, подлежащих бронированию. Это лица, занимающие должность руководителя в субъекте, уполномоченном законом выполнять функции публичной администрации по вопросам специального надзора за аудиторской деятельностью.

Девятое — Координационный центр теперь может направлять государственным органам рекомендации об отмене решения о признании предприятия критически важным. Одним из оснований для рассмотрения такого вопроса названо обращение правоохранительных органов. Но само решение все равно принимает уполномоченный государственный орган. То есть обращение правоохранителей само по себе не означает автоматического прекращения статуса предприятия.



Ставка на войну, а не на дипломатию

Если отойти от перечня изменений и взглянуть на постановление Кабмина в более широком контексте, становится очевидным одно: власть явно делает ставку на продолжение войны, очевидно, не слишком веря в дипломатические перспективы и в скорый мир благодаря международным усилиям. Логика документа проста и прагматична: фронту нужны люди, поэтому государство готово сокращать квоты даже в самых критических сферах.

Впрочем, это не означает, что правительство совершенно не прислушивается к предостережениям и мнению экспертов. По сравнению с проектом от 13 октября, где для энергетики и оборонной промышленности предлагалось 85%, а для ЖКХ — 60%, окончательная цифра в 95% для энергетики и ВПК выглядит как шаг назад от самого жесткого сценария и как определенный компромисс. Но проблема в том, что даже 95% — это всё же не 100%. Для критической инфраструктуры, которая и без того работает на пределе возможностей, потеря даже нескольких процентов квалифицированных специалистов может иметь непропорционально серьёзные последствия.

Еще до войны на коммунальных предприятиях не хватало до 50% работников рабочих специальностей. Энергетики и коммунальщики — это люди с очень важными и специфическими навыками, которых невозможно заменить за неделю-две. Их знания и опыт накапливаются десятилетиями, а средний возраст многих таких работников уже сейчас близок к пенсионному. Если из 100% оставить 95%, кто-то из этих специалистов получит повестку. И всё это, в конце концов, происходит в преддверии зимы, когда нагрузка на энергосистему и теплокоммунэнерго возрастает на порядок, а российские обстрелы энергообъектов не прекращаются.

Отдельная проблема — сфера ЖКХ. В проекте от 13 октября для коммунальных предприятий предлагалось снижение с 75% до 60%. В окончательном постановлении № 1328 цифра для ЖКХ прямо не фигурирует среди тех, кому повысили лимит до 95%. Это означает, что коммунальная сфера, скорее всего, остается в пределах базовых процентов или других категорий, определенных отдельно. И хотя правительство подчеркивает, что «радикальных изменений» для действительно критически важных предприятий не будет, на практике именно ЖКХ может стать самым уязвимым звеном. Новые правила способны сорвать подготовку к чрезвычайно сложному осенне-зимнему периоду и парализовать работу критически важной инфраструктуры. Хочется надеяться, что такого сценария удастся избежать.



Мнение эксперта

Военный эксперт, отставной полковник СБУ Олег Стариков напоминает: фронт без тыла — это путь к поражению. Это закон войны. Чем крепче тыл, тем крепче фронт.

«Тыл держится на предприятиях, которые обеспечивают жизнедеятельность городов. Речь идет об обслуживании домов, водоснабжении, электроэнергии и т. д. Если на этих предприятиях не будет работников, которые на 100% будут обеспечивать работу ЖКХ, то тыл сначала испытает проблемы, затем начнет деградировать, а впоследствии просто рухнет. И здесь мы возвращаемся к пункту номер один: чем крепче тыл, тем крепче фронт. Все, что связано с производством ВПК, — это очень важно, но все же не критично. Запад нам все еще помогает, основные производства выведены за пределы Украины, там работают граждане других стран. А вот что на сто процентов критично — это ЖКХ, медицина, социальное обеспечение и т. д.», — отмечает Олег Стариков.

Эксперт напоминает ещё об одном важном моменте: в 2026 году война отличается от всех предыдущих лет. Фронт сейчас разрежен. Численность личного состава на первой линии обороны в десятки, если не в сотни раз меньше, чем была в 2022–2024 годах.

«Для выполнения задач достаточно того личного состава, который имеется в наличии. Фронт сейчас не в ширину, а в глубину, поэтому основная масса личного состава Вооруженных сил Украины вполне способна обеспечивать действующие войска. Откуда же брать резервы? Предлагаю варианты. Во-первых: необходимо снять отсрочку с сотрудников, которые работают и служат в Министерстве обороны. Если посмотреть, кто занимает должности, то там «ребята» 25+ лет, которых уберегли от мобилизации. Пользы от них никакой. Поэтому нам нужна демилитаризация МОУ — как того, кстати, и требует закон. Военных, которые хотят служить, следует перевести в ВСУ. И наконец закрыть эту лазейку для «блатных». Такой же аудит стоит провести в Минветеранов и в других министерствах в целом.

В конце концов, согласно законодательству, численность правоохранительных органов определяется штатной структурой, исходя из численности населения страны. Сейчас, по оценкам демографов, в Украине осталось около 25 млн человек. Поэтому штат МВД необходимо пересчитать, исходя из этого. А всех «лишних» зачислить в ВСУ. Таким образом будет обеспечена полная штатная численность ВСУ. Туда же можно отправить всех министров, заместителей министров — конечно, если это мужчины. На их должности вполне могут прийти женщины. А вот депутатов пока трогать всё же не стоит: их всё-таки избрал народ», — считает Олег Стариков.

Подводя итог, постановление Кабмина № 1328, определяющее новые правила бронирования, — это документ, который пытается удержать баланс между двумя взаимоисключающими потребностями: армия нуждается в людях, а критическая инфраструктура, бизнес и тыл в целом нуждаются в специалистах. Правительство избрало путь уступок в обе стороны: с одной стороны, сохранило относительно высокий лимит для оборонной промышленности и энергетики, с другой — усилило контроль и сузило возможности для злоупотреблений.

Но этот «компромисс» оказался очень хрупким. Для энергетиков и коммунальщиков даже 5% потерь могут оказаться критическими в преддверии зимы. Для бизнеса новые бюрократические процедуры означают дополнительную нагрузку. А для общества в целом это очередной сигнал о том, что власть готовится к затяжной войне, а в успех мирных переговоров на самом деле никто не верит.

Сработает ли новая модель — покажет отопительный сезон и то, насколько эффективно Координационный центр сможет отсеивать «неправильные» бронирования, не отсекая при этом реальных специалистов. Одно можно сказать наверняка: постановление № 1328 не ставит точку в дискуссии о бронировании. Оно лишь открывает новый этап этой дискуссии: с новыми правилами, новыми рисками и новыми вызовами, которые властям придётся решать уже в условиях зимы и ожидаемого усиления вражеских ударов.

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