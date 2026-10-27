В ходе переговоров 9 октября между украинской и американской делегациями возникли существенные разногласия из-за предложения специального посланника США Стива Виткоффа реализовать «региональный план процветания». Инициатива предусматривала полное возобновление транспортировки российской нефти и газа в Европу через территорию Украины с выплатой соответствующих дивидендов Киеву.

Предложение американского представителя вызвало острую реакцию со стороны главы Офиса Президента Кирилла Буданова, который выразил обеспокоенность рисками возвращения страны к энергетической зависимости от РФ.

Во время встречи Кирилл Буданов подчеркнул позицию Украины: «Наша модель — не Беларусь, а Польша!».

По данным источника, переговоры были окончательно прерваны, когда украинская делегация узнала о «дизельном соглашении», которое незадолго до этого заключил Трамп.

«Примите это соглашение о дизельном топливе и прекратите удары по российским нефтеперерабатывающим заводам! Вы подвергаете мир опасности!» — раздраженно бросил Виткофф украинцам, утверждает собеседник издания.

Источник: Le Monde.

Демократы в Конгрессе США готовятся опротестовать соглашение между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива. Пока первый танкер с топливом находится в пути к американскому побережью, законодатели требуют от банков и портовых администраций сохранить все документы по сделке для дальнейшего расследования.

Российские нефтеперерабатывающие заводы наращивают производство дизельного топлива в октябре после того, как правительство РФ выделило экспортные квоты в рамках соглашения о поставках между Россией и США.

В РФ заявили о готовности поставлять США любые объемы дизельного топлива. При этом дизельное топливо в США уже стоит дороже, чем до заключения топливного соглашения с Путиным.

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