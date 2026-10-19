В Винницкой области столкнулись три грузовика, одного из водителей зажало в кабине

19 октября вблизи села Почапинцы Жмеринской общины в Винницкой области произошло ДТП с участием трёх грузовых автомобилей. В результате столкновения один из водителей оказался зажатым в кабине. С помощью специального оборудования спасатели деблокировали мужчину и передали его медикам.

В результате столкновения 34-летнего водителя зажало в салоне одного из грузовиков. С помощью специального оборудования спасатели деблокировали мужчину и передали его медикам.

Об этом сообщается со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Винницкой области.

Полиция расследует ДТП с опрокидыванием автобуса с пассажирами в Святошинском районе Киева.

Напомним, что в Киевской области прокурора Офиса Генерального прокурора задержали по подозрению в ДТП со смертельным исходом. По данным следствия, вечером 15 октября водитель Renault сбил 36-летнего пешехода вблизи поселка Ставище и скрылся с места аварии.

На 194-м километре автодороги М-06 Киев — Чоп вблизи села Андреевка в Житомирской области произошло ДТП с участием грузовика.

В поселке Новая Водолага Харьковской области 13 октября в результате дорожно-транспортного происшествия погибла 33-летняя женщина, которая была за рулем автомобиля. Ее 7-месячную дочь госпитализировали. Ранее девочка потеряла отца в результате российского обстрела.

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