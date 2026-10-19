Певица Мята рассказала об инвалидности своего 18-летнего сына

Украинская певица Мята, настоящее имя которой Юлия Загорская, рассказала об инвалидности своего 18-летнего сына. В настоящее время у парня вторая группа инвалидности.

Певица Мята рассказала об инвалидности сына

«Начался откат. Очень сильный откат», — говорит Юлия.

По словам звездной мамы, в два с половиной года её сын учил английский язык, и у него всё получалось довольно хорошо.

«А потом, когда мы сделали вторую прививку, начался откат. Три с половиной, четыре года. Я начала замечать, что он начинает бегать по кругу, прыгать на одном месте. Он сломал два дивана. И начался ад. Он перестал спать вообще. И я до 5 лет не знала, что такое сон вообще. У него настолько была возбуждена нервная система. Мы не знали, что с этим делать, что это такое. Нам никто не ставил нормального диагноза», — вспоминает певица.

По словам Юлии, они просто не знали, куда обращаться за помощью.

Некоторые специалисты тогда говорили, что у мальчика аутизм.

«Мы обходили очень много таких центров, искали. Очень много тратили денег на его обучение, на психологов, на адаптацию. По сути, нам никто не сказал, что ребенку нужно лечение», — говорит Мята.

Потеряли время

Из-за этого они потеряли время, когда можно было раньше начать решать проблему с правильным диагнозом.



По словам звезды, это «затормозило» и речь, и развитие ребенка.

Впрочем, Юлия не захотела называть диагноз сына.

«Ничего, к сожалению, изменить нельзя. Его можно лишь немного скорректировать», — говорит певица.

До 18 лет у Юрия была инвалидность первой группы. А после совершеннолетия ему присвоили вторую группу, при том что юноша без присмотра взрослых не может находиться один. К тому же мальчик состоит на учете в ТЦК. Этими бюрократическими вопросами его мама как раз сейчас занимается.

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