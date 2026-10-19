Співачка М’ята розповіла про інвалідність 18-річного сина

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Українська співачка М’ята, справжнє ім’я якої Юлія Загорська, розповіла про інвалідність свого 18-річного сина. Наразі хлопець має другу групу інвалідності.

Співачка Мʼята розповіла про інвалідність сина

"Пішов відкат. Дуже сильний відкат", — каже Юлія.

За словами зіркової мами, у два з половиною роки її син вчив англійську мову і в нього доволі добре все вдавалося.

"А потім, коли ми зробили друге щеплення, пішов відкат. Три з половиною, чотири. Я починаю помічати, що він починає бігати по колу, стрибати на одному місці. Він зламав два дивани. І почалося пекло. Він перестав спати взагалі. І я не знала до 5 років, що таке сон взагалі. В нього настільки була збуджена нервова система. Ми не знали, що з цим робими, що це таке. Нам ніхто не ставив нормального діагнозу", — пригадує співачка.

За словами Юлії, вони просто не знали, куди звертатися за допомогою.

Певні фахівці тоді казали, що в хлопчика аутизм.

"Ми проходили дуже багато цих центрів, щукали. Дуже багато витрачали грошей на його навчання, на психологів, на адаптацію. По суті, нам ніхто не сказав, що дитині потрібне лікування", — каже Мʼята.

Втратили час

Через це вони втратили час, коли можна було раніше почати вирішувати проблему з правильним діагнозом.



За словами зірки, це "потягнуло" і мовлення, і розвиток дитини.

Втім, Юлія діагноз сина не захотіла називати.

"Нічого, на жаль, поміняти не можна. Його можна трішечки коригувати", — каже співачка.

До 18 років в Юрія була інвалідність першої групи. А після повноліття дали другу групу, при тому, що юнак без догляду дорослих не може перебувати сам. До того ж, хлопчик перебуває на обліку ТЦК. Цими питаннями бюрократії його мама якраз зараз займається.

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