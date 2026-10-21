Расследование, продолжающееся уже третий год, и противоречивые решения двух киевских судов: дело о состоянии бывшего заместителя Генерального прокурора Дмитрия Вербицкого оказалось в состоянии правовой неопределенности. Редакция UA.NEWS направила официальный запрос на информацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК), чтобы выяснить судьбу материалов мониторинга образа жизни бывшего чиновника.

Журналисты просят дать четкий ответ: какие именно шаги предприняло Агентство после передачи данных антикоррупционным органам и приносит ли практический результат один из главных инструментов Закона Украины «О предотвращении коррупции».

Речь идет о заключении от 3 июля 2024 года. В нем НАЗК зафиксировало, что связанные с Вербицким лица приобрели имущество на сумму 37,6 миллиона гривен, стоимость которого существенно превышает его официальные доходы. В перечень вошли три элитных автомобиля, два дома с участками, квартира за рубежом, а также наличные деньги и криптовалюта. Материалы переданы в НАБУ для приобщения к уголовному делу, которое расследуется по статье о незаконном обогащении еще с мая 2024 года.

Коллизия судебных решений и юридическая неопределенность Дмитрия Вербицкого

Сейчас вокруг обоснованного заключения НАЗК сложилась парадоксальная юридическая ситуация. С одной стороны, Киевский окружной административный суд решением от 25 февраля 2026 года по делу № 320/749/25 полностью отказал Вербицкому в отмене заключения и признал, что Агентство действовало строго в пределах полномочий.

С другой стороны, Печерский районный суд города Киева решением от 21 июля 2026 года удовлетворил гражданский иск Вербицкого к НАЗК и признал недостоверной информацию из публикации Агентства об этом же заключении. По открытым данным, в августе 2026 года НАЗК подало апелляционную жалобу на это решение. Таким образом, два суда дали абсолютно противоположную оценку процессу, а само уголовное производство продолжается уже более 2 лет и 6 месяцев без какого-либо публично известного результата или объявленного подозрения.

Чего требует редакция UA.NEWS от Агентства в отношении Дмитрия Вербицкого

Учитывая высокий общественный интерес и необходимость контроля за эффективностью антикоррупционных инструментов, UA.NEWS обратилось к НАЗК с серией вопросов о дальнейшей судьбе материалов.

В частности, редакция требует сообщить, предоставили ли САП или НАБУ официальный ответ о результатах рассмотрения заключения, вручено ли Вербицкому подозрение и проводилась ли полная проверка его деклараций за 2022–2024 годы после увольнения с должности. Также журналисты спрашивают, информировало ли НАЗК антикоррупционную прокуратуру о наличии оснований для гражданской конфискации имущества и об истечении специальных сроков для обращения в Высший антикоррупционный суд.

Отдельно в запросе поднят вопрос о статусе апелляционного обжалования решения Печерского суда и о том, обжаловал ли сам Вербицкий положительное для НАЗК решение Киевского окружного админсуда.

Редакция UA.NEWS продолжает следить за делом и опубликует официальный ответ НАЗК сразу после его получения.

Напомним, что бывший заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий оказался среди студентов в возрасте 25+. Он якобы учится на дневной форме в аспирантуре Национального университета «Одесская политехника», что и дает ему официальное право на отсрочку от мобилизации.

В Минобразования отказались предоставить информацию об образовании скандального экс-прокурора Дмитрия Вербицкого, сославшись на конфиденциальность.

Однако всё закончилось тем, что Национальный университет «Одесская политехника» и его обособленное структурное подразделение — Одесский автомобильно-дорожный профессиональный колледж — в 2025 году стали объектами внеплановых проверок Государственной службы качества образования Украины. Проверка касалась, в частности, того, как в этих учебных заведениях принимали на обучение и организовывали образовательный процесс для военнообязанных мужчин.

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