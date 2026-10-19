«Укрэнерго» ввело графики отключений на 20 октября

20 октября во всех регионах Украины будут введены вынужденные ограничения на потребление электроэнергии в связи с последствиями массированных российских атак на энергообъекты. По данным НЭК «Укрэнерго», ограничения мощности для промышленных потребителей будут действовать с 06:00 до 23:59 по всей стране.

Кроме того, с 06:00 до 23:59 в некоторых областях вводятся графики почасовых отключений в объеме от одной до двух очередей для всех категорий потребителей. Энергетики призвали граждан экономно использовать электроэнергию во время её подачи по графику и следить за обновлениями на ресурсах местных облэнерго.

Источник: НЭК «Укрэнерго».

Утром 19 октября 2026 года в результате массированной российской атаки на энергетическую инфраструктуру в отдельных областях Украины возникли перебои с электроснабжением. В некоторых населенных пунктах также пропала вода.

Напомним, что в результате ночной баллистической атаки РФ 19 октября оборудование и инфраструктура одного из датацентров компании «Датагруп» полностью вышли из строя.

В Киеве из-за обстрела 19 октября изменили маршруты троллейбусов на четырех линиях.

США вновь не предупредили Украину о российской баллистической атаке на Киев.

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