Укренерго запровадило графіки відключень на 20 жовтня

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В усіх регіонах України 20 жовтня застосовуватимуть вимушені обмеження споживання електроенергії через наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти. За даними НЕК «Укренерго», обмеження потужності для промислових споживачів діятимуть з 06:00 до 23:59 по всій країні.

Окрім цього, з 06:00 до 23:59 у частині областей запроваджуються графіки погодинних відключень обсягом від однієї до двох черг для всіх категорій споживачів. Енергетики закликали громадян ощадливо використовувати електроенергію під час її появи за графіком та стежити за оновленнями на ресурсах місцевих обленерго.

Джерело: НЕК «Укренерго».

Уранці 19 жовтня 2026 року внаслідок масованої російської атаки на енергетичну інфраструктуру в окремих областях України виникли перебої з електропостачанням. У деяких населених пунктах також зникла вода.

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