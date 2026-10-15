Зеленский объяснил, какими должны быть гарантии безопасности со стороны США для Украины после войны

Украина рассчитывает получить от Соединённых Штатов юридически закреплённые гарантии безопасности, которые будут предусматривать конкретный военный ответ в случае нового нападения со стороны России. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что одного прекращения огня недостаточно для обеспечения прочного мира. По его мнению, американские обязательства должны быть четко прописаны и одобрены Конгрессом США.

По словам Владимира Зеленского, гарантии безопасности должны предусматривать конкретную и незамедлительную реакцию Вашингтона в случае повторной агрессии со стороны России. Украина стремится получить не просто политические заверения, а юридически обязательный механизм защиты.

«Если у меня на бумаге будет написано именно это: „Если Путин нападет на Украину, Трамп нападет на Путина“ — это и есть гарантия безопасности», — пояснил украинский лидер.

Президент подчеркнул, что договоренности должны содержать больше конкретики, чтобы Украина могла рассчитывать на реальную защиту в случае нового нападения.

Зеленский отметил, что простое прекращение огня не гарантирует долгосрочного мира, если не будет механизмов, которые сделают невозможной повторную российскую агрессию.

«Гарантии безопасности от Соединённых Штатов — прямой, верный путь. Это хороший путь, но нам нужно больше деталей... Мы надеемся, что у нас будет прочное партнерство и юридически обязательные гарантии безопасности, одобренные Конгрессом», — отметил глава государства.

Таким образом, Киев рассчитывает, что обязательства США будут иметь юридическую силу и получат поддержку американского Конгресса. По словам президента, это должно стать основой прочного партнерства, которое снизит риск повторения войны.

Владимир Зеленский также подчеркнул, что вступление Украины в НАТО и Европейский Союз остается важным направлением обеспечения долгосрочной безопасности.

В то же время, по его словам, прочные двусторонние договоренности с Соединенными Штатами необходимы независимо от того, станет ли Украина членом Альянса.

Говоря о значении победы, президент подчеркнул: главный результат должен заключаться в том, чтобы сделать невозможной новую агрессию России против Украины. Именно поэтому Киев стремится получить четкие и юридически обязательные гарантии, которые будут определять действия партнеров в случае повторного нападения.

Об этих ожиданиях Киева президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью National Public Radio.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует покидать свой пост, несмотря на призывы президента США Дональда Трампа сменить украинского лидера. Он объяснил, почему не считает смену президента способом решить проблемы, вызванные российской агрессией.

Кроме того, Зеленский заявил, что ежемесячные потери российских войск достигли 43 тысяч человек.

Ранее Зеленский завершил часовые переговоры с Бернемом в Лондоне.

Также президент Украины Владимир Зеленский провел аудиенцию с королем Великобритании Чарльзом III.

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