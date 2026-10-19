Генеральный штаб обновил данные о рекордных потерях России в войне против Украины по состоянию на 19 октября

За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили ещё 2 100 российских оккупантов. Такие данные по состоянию на 19 октября 2026 года привёл Генеральный штаб Вооружённых сил Украины.

РФ в войне с Украиной по состоянию на 19 октября потеряла:

личного состава – около 1 567 160 (+2 100) человек;

танков – 12 416 (+0) шт.;

боевых бронированных машин – 25 565 (+4) шт.;

артиллерийских систем – 51 317 (+24) шт.;

РСЗО – 2 224 (+0) шт.;

средств ПВО – 1 714 (+3) шт.;

самолетов – 449 (+0) шт.;

вертолетов – 356 (+0) шт.;

наземных робототехнических комплексов – 2 974 (+6) шт.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 569 994 (+1 636) шт.;

крылатых ракет – 5 134 (+0) шт.;

кораблей / катеров – 35 (+0) шт.;

подводных лодок – 2 (+0) шт.;

автомобильной техники и автоцистерн – 164 578 (+332) шт.;

специальной техники – 4 838 (+3) ед.

Источник: Генштаб

Напомним, после атаки РФ на Киев повреждена наземная станция метро и рельсы, есть пострадавшие.

Добавим, что российские войска более 20 раз обстреляли четыре района Днепропетровской области.

Во Львовской области во время российского нападения силы противовоздушной обороны сбили беспилотник над Малеховом, после чего загорелось складское здание логистического комплекса. Также в Мурованом обломки российского дрона повредили два жилых дома. По предварительной информации, люди не пострадали, а пожар на складе уже потушен.

В Ровенской области спасатели ликвидировали все пожары, возникшие после массированной российской атаки. Вражеские удары привели к возгораниям на объектах гражданской инфраструктуры. По данным ГСЧС, погибших и пострадавших нет.

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