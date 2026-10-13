Россия нанесла удар с помощью дронов по учебному заведению в центре Ровно, есть раненые

В центре Ровно в результате атаки беспилотника поврежден корпус учебного заведения. Есть раненые, их число в настоящее время уточняется.

По его словам, в результате попадания здание получило значительные повреждения.

На месте происшествия работают все соответствующие службы. Они выясняют обстоятельства атаки и ликвидируют её последствия.

Информация о количестве пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

С утра 12 октября до утра 13 октября российские войска нанесли более 40 ударов по Сумской области. Под обстрелами оказались 30 населенных пунктов в 20 территориальных общинах, два человека пострадали.

Напомним, Россия атаковала медицинское учреждение в Хмельницкой области, четыре пациента получили травмы.

Добавим, что россияне более 10 раз атаковали Днепропетровскую область в течение вечера и ночи, есть пострадавший.

Харьков оказался под ударом российских «бандеролей», зафиксировано попадание.

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