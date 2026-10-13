РФ вдарила дронами по навчальному закладу у центрі Рівного, є поранені

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У центрі Рівного внаслідок атаки безпілотника пошкоджено корпус навчального закладу. Є поранені, їхню кількість наразі уточнюють.

За його словами, внаслідок влучання будівля зазнала значних пошкоджень.

На місці події працюють усі відповідні служби. Вони з’ясовують обставини атаки та ліквідовують її наслідки.

Інформація про кількість постраждалих і масштаби руйнувань уточнюється.

Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

З ранку 12 жовтня до ранку 13 жовтня російські війська завдали понад 40 ударів по Сумській області. Під обстрілами опинилися 30 населених пунктів у 20 територіальних громадах, двоє людей постраждали.

Нагадаємо, Росія атакувала медзаклад на Хмельниччині, травмовано чотирьох пацієнтів.

Додамо, що росіяни понад 10 разів атакували Дніпропетровщину за вечір і ніч, є постраждалий.

Харків опинився під ударом російських Бандеролей, зафіксовано влучання.

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