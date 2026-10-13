Россия уничтожила «Эпицентр» в Днепре, который работал почти два десятилетия

Российские войска разрушили торговый центр «Эпицентр» в Днепре, который работал в городе 19 лет. Об этом сообщила компания.

Отмечается, что это был первый торговый центр сети, открытый в Днепре. За почти два десятилетия он стал частью жизни города и местом, куда приходили целые поколения семей.

«Российский террор не прекращается. Он методично разрушает одну из крупнейших и самых любимых торговых сетей Украины», — отметили в компании.

В «Эпицентре» подчеркнули, что последствия российских атак — это не только поврежденные здания и финансовые потери. Удары по торговым центрам также угрожают рабочим местам и возможностям людей жить привычной жизнью.

Атака на Днепр произошла после удара по торговому центру сети в Чернигове. В ночь на 9 октября российские войска вновь атаковали восстановленный «Эпицентр», который ранее уже был разрушен в начале полномасштабного вторжения. По данным компании, на этот раз было разрушено 60% торгового центра. Сумма убытков еще устанавливается.

В компании заявили, что, несмотря на новые потери, продолжат работать и восстанавливать разрушенное.

«Мы работаем. И будем продолжать работать. Потому что знаем, что нужны людям. Поэтому мы будем возрождаться столько раз, сколько потребуется», — говорится в заявлении.

С утра 12 октября до утра 13 октября российские войска нанесли более 40 ударов по Сумской области. Под обстрелами оказались 30 населенных пунктов в 20 территориальных общинах, два человека пострадали.

Напомним, Россия атаковала медицинское учреждение в Хмельницкой области, четыре пациента получили травмы.

Добавим, что россияне более 10 раз атаковали Днепропетровскую область за вечер и ночь, есть пострадавший.

Харьков оказался под ударом российских «Бандеролей», зафиксировано попадание.

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