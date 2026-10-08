В Краматорске и Славянске приостановят работу общественного транспорта из-за атак со стороны РФ

В Краматорске и Славянске Донецкой области приостановят работу общественного транспорта из-за резкого ухудшения ситуации с безопасностью. Соответствующее распоряжение городским военным администрациям отдал начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

По словам Филишкина, российские войска целенаправленно атакуют гражданское население, а автобусы с пассажирами из-за большого количества людей становятся особенно опасными объектами, ведь в результате одного удара могут быть массовые жертвы.

«Россияне прицельно бьют по гражданским. Для них автобус с пассажирами — привлекательная мишень именно потому, что одним ударом можно убить как можно больше людей», — подчеркнул Вадим Филашкин.

Очередным подтверждением этой угрозы стала атака российских войск на Краматорск.

В результате российского удара по Краматорску погибли 30 человек, ещё 18 получили ранения.

Глава Донецкой ОГА подчеркнул, что российская армия сознательно нарушает правила ведения войны и нормы международного гуманитарного права, выбирая для атак цели, где в результате ударов может пострадать наибольшее количество мирных жителей.

В связи с ухудшением ситуации Филашкин подчеркнул, что продолжать перевозку пассажиров в нынешних условиях опасно.

«В таких обстоятельствах мы не имеем права рисковать жизнями пассажиров и водителей. Безопасность жителей Краматорска и Славянска сейчас превыше всего», — заявил Вадим Филашкин.

Приостановка работы общественного транспорта является вынужденной мерой, связанной с российскими атаками на гражданское население и высоким риском повторных ударов.

Глава Донецкой ОГА призвал жителей Краматорска и Славянска с пониманием отнестись к этому решению. По словам Филашкина, главной причиной такого ограничения является необходимость максимально снизить риски для жизни мирных жителей и водителей.

Безопасность пассажиров и работников общественного транспорта в настоящее время является приоритетом, подчеркнул глава Донецкой ОГА.

Соответствующее распоряжение городским военным администрациям дал глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Число погибших в результате российского удара по рейсовому автобусу в Краматорске возросло до 33 человек. Среди жертв — гражданские лица. Также увеличилось число пострадавших в результате атаки.

Напомним, что Россия нанесла удар по рейсовому автобусу в Краматорске, есть погибшие и раненые.

Утром 8 октября российские войска атаковали Ровенскую область ударными беспилотниками. В результате атаки было повреждено одно из гражданских предприятий.

В Киеве по состоянию на утро 8 октября в результате атаки России один человек погиб, ещё пятеро получили ранения.

Напомним, что в Киеве по состоянию на утро 8 октября в результате российского удара по 12-этажному дому в Деснянском районе погибли два человека. Еще четверо жителей пострадали, среди них двое детей.

Утром 7 октября Россия нанесла массированный удар по Полтавской области крылатыми ракетами и ударными дронами. Взрывы раздавались в Кременчуге, а также в Александрии Кировоградской области.

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