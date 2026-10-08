У Краматорську та Слов’янську зупинять громадський транспорт на тлі атак РФ

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У Краматорську та Слов’янську Донецької області зупинять роботу громадського транспорту через різке погіршення безпекової ситуації. Відповідне розпорядження міським військовим адміністраціям дав начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За словами Філашкіна, російські війська цілеспрямовано атакують цивільне населення, а автобуси з пасажирами через велику кількість людей стають особливо небезпечними об’єктами, адже внаслідок одного удару можуть бути масові жертви.

«Росіяни прицільно б'ють по цивільних. Для них автобус із пасажирами – приваблива мішень саме тому, що одним ударом можна вбити якомога більше людей», – наголосив Вадим Філашкін.

Черговим підтвердженням цієї загрози стала атака російських військ на Краматорськ.

Внаслідок російського удару по Краматорську загинули 30 людей, ще 18 дістали поранення.

Очільник Донецької ОВА наголосив, що російська армія свідомо порушує правила ведення війни та норми міжнародного гуманітарного права, обираючи для атак цілі, де внаслідок ударів може постраждати найбільша кількість мирних жителів.

У зв’язку з погіршенням ситуації Філашкін наголосив, що продовжувати перевезення пасажирів у нинішніх умовах небезпечно.

«За таких обставин ми не маємо права ризикувати життями пасажирів і водіїв. Безпека жителів Краматорська і Слов'янська зараз понад усе», – заявив Вадим Філашкін.

Зупинення громадського транспорту є вимушеним заходом, пов’язаним із російськими атаками на цивільне населення та високим ризиком повторних ударів.

Очільник Донецької ОВА закликав мешканців Краматорська та Слов’янська з розумінням поставитися до рішення. За словами Філашкіна, головною причиною такого обмеження є необхідність максимально знизити ризики для життя мирних жителів і водіїв.

Безпека пасажирів та працівників громадського транспорту наразі є пріоритетом, наголосив начальник Донецької ОВА.

Відповідне розпорядження міським військовим адміністраціям дав начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Кількість загиблих унаслідок російського удару по рейсовому автобусу в Краматорську зросла до 33 людей. Серед жертв — цивільні. Також збільшилася кількість постраждалих внаслідок атаки.

Нагадаємо, що Росія вдарила по рейсовому автобусу в Краматорську, є загиблі та поранені.

Вранці 8 жовтня російські війська атакували Рівненську область ударними безпілотниками. Унаслідок атаки було пошкоджено одне з цивільних підприємств.

У Києві станом на ранок 8 жовтня внаслідок атаки Росії одна людина загинула, ще п’ятеро отримали поранення.

Нагадаємо, у Києві станом на ранок 8 жовтня внаслідок російського удару по 12-поверховому будинку в Деснянському районі загинули двоє людей. Ще четверо мешканців постраждали, серед них двоє дітей.

Вранці 7 жовтня Росія завдала масованого удару по Полтавській області крилатими ракетами та ударними дронами. Вибухи лунали у Кременчуці, а також в Олександрії Кіровоградської області.

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