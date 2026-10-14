В Луцке в результате атаки дронов погибли три человека, ещё 10 получили ранения

В Луцке в результате российской атаки погибли три человека, ещё 10 получили травмы. По состоянию на 13:45 пожар на месте падения обломков беспилотника в оптовый склад «Еврогурт» удалось локализовать, продолжается разбор завалов.

Об этом сообщил представитель Волынской ОГА (ОВА) Роман Романюк.

По его словам, двух погибших обнаружили непосредственно на месте происшествия. Еще один человек скончался в больнице.

Также в результате атаки пострадали жители девятиэтажного жилого дома. Там получили травмы два человека, среди них — один ребенок.

На месте продолжают ликвидировать последствия удара и расчищать завалы.

Источник: Волынская ОГА (ОВА)

Российские войска атаковали Запорожье, поразив жилую застройку частного сектора.

В результате российской атаки в ночь на 14 октября были повреждены все три городские теплоэлектроцентрали Киева, а также критически важные энергообъекты в Киевской области. В столице возросло число погибших и раненых после ударов по жилой застройке.

В Хмельницком районе в результате падения обломков российского беспилотника загорелась автозаправочная станция. Двое человек получили легкие ранения.

В ночь на 14 октября в Луцке в результате попадания вражеского беспилотника возник пожар на территории нефтебазы. Возгорание произошло около двух часов ночи.

За сутки российские войска нанесли 1030 ударов по 56 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак один человек погиб, еще трое получили ранения.

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