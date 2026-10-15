Украинские ВМС заявили о поражении шести российских Су-34М ударом «Нептуна»

В ночь на 15 октября Военно-морские силы Украины нанесли удар по российскому аэродрому в Воронежской области. По сообщению украинской стороны, в результате атаки были поражены шесть бомбардировщиков Су-34М с применением ракеты «Нептун».

Удар был нанесён береговым ракетным комплексом «Нептун» по военному аэродрому «Борисоглейбск».

Помимо самолетов, было уничтожено оборудование, обеспечивающее полеты авиации. На территории аэродрома зафиксированы повторные взрывы и пожар. В ВМС сообщают, что информация еще уточняется.

Су-34М могут нести сразу несколько управляемых и фугасных авиабомб, а также ракеты различных типов. Это одно из главных средств российской авиации для нанесения ударов управляемыми авиабомбами по позициям Сил обороны и прифронтовым населенным пунктам.

В ВМС отмечают, что уничтожение этих самолетов ослабляет авиацию противника. Из-за этого, по их словам, российская тактическая авиация будет реже действовать на соответствующих направлениях фронта.

Источник: ВМС Украины

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