Українські ВМС заявили про ураження шести російських Су-34М ударом Нептуна

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У ніч на 15 жовтня Військово-Морські Сили України завдали удару по російському аеродрому у Воронезькій області. За повідомленням української сторони, внаслідок атаки уражено шість бомбардувальників Су-34М із застосуванням ракети «Нептун».

Удар завдали береговим ракетним комплексом «Нептун» по військовому аеродрому «Борисоглєбськ».

Окрім літаків, знищили обладнання, яке забезпечувало польоти авіації. На території аеродрому зафіксували повторні вибухи та пожежу. У ВМС кажуть, що інформація ще уточнюється.

Су-34М можуть нести одразу кілька керованих і фугасних авіабомб, а також ракети різних типів. Це один з головних засобів російської авіації для ударів керованими авіабомбами по позиціях Сил оборони та прифронтових населених пунктах.

У ВМС зазначають, що знищення цих літаків послаблює авіацію противника. Через це, за їхніми словами, російська тактична авіація рідше діятиме на відповідних напрямках фронту.

Джерело: ВМС України

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