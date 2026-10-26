В результате удара шахида по Павлограду погиб один человек, ещё семь получили ранения

Российские оккупационные войска атаковали Павлоград в Днепропетровской области с помощью беспилотного летательного аппарата. В результате вражеского обстрела один человек погиб, а число раненых возросло до семи человек.

«Один человек погиб, по меньшей мере трое получили ранения. Враг нанес удар беспилотником по Павлограду. Все раненые сейчас находятся в больнице. Среди них — две 10-летние девочки», — отметил глава областной военной администрации.

В результате попадания сгорел автомобиль, а также были повреждены несколько многоэтажных жилых домов и торговое заведение. Дополнительные данные о количестве пострадавших уточнили в подразделениях спасательной службы: «В результате российского удара по г. Павлограду 1 человек погиб, ещё 7 пострадали, среди них — 2 детей».

Источник: начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Утром 26 октября российские оккупационные войска нанесли четыре удара по поселку Ясногорка Краматорской общины Донецкой области.

За прошедшие сутки 25 октября в Донецкой области в результате российских обстрелов погиб один мирный житель. Еще десять человек получили ранения.

26 октября российские войска вновь нанесли удар по торговому центру в Запорожье. В результате атаки на объекте возник пожар.

Читай нас в