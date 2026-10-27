Украина пока не подтверждает, что трехсторонние переговоры с США и Россией состоятся в Абу-Даби 4 ноября. Такую дату ранее назвал премьер-министр Польши Дональд Туск, однако окончательной договоренности пока нет. Украинская сторона ожидает подтверждения от американской делегации, выступающей посредником в переговорах.

Председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что на данный момент Украина не может подтвердить проведение встречи именно 4 ноября. По его словам, стороны продолжают согласовывать дату переговоров. В то же время они ожидают ответа от американской делегации, которая помогает организовать встречу между Украиной и Россией. «Стороны все еще определяются с датой проведения и ждут подтверждения от американской делегации, которая выступает посредником в этих переговорах», — отметил Арахамия.

Таким образом, названную польским премьером дату пока нельзя считать окончательно согласованной. Украинская сторона не отказывается от переговоров, но ждет согласования конкретного дня.

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Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин также не подтвердил, что встреча состоится 4 ноября. Он призвал дождаться дополнительной информации, прежде чем объявлять дату. «Давайте дождемся хотя бы конца октября. Еще рано делать заявления», — сказал Литвин журналистам во вторник, 27 октября.

Его заявление прозвучало после сообщения Дональда Туска о возможной встрече в Абу-Даби. Премьер-министр Польши заявил, что переговоры между Украиной, США и Россией предварительно запланированы на 4 ноября. По его словам, он был проинформирован о подготовке контактов между лидерами Финляндии, Норвегии и России, которые обсуждали, в частности, перспективы прекращения огня в Украине.

Переговоры планируется провести в ноябре

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что новый раунд трехсторонних переговоров планируется провести в Абу-Даби в первой половине ноября. По его словам, встреча должна состояться с участием Украины, США и России. Среди тем, которые могут обсуждать стороны, он называл вопросы безопасности после возможного мирного урегулирования.

В то же время, по информации «Украинской правды», украинская сторона пыталась договориться о проведении встречи раньше, чем планировалось изначально. Киев также настаивает на участии представителя Европейского Союза. По данным издания, по состоянию на 25 октября окончательного подтверждения новой даты со стороны России не поступило. Таким образом, переговоры в Абу-Даби остаются в планах, но точную дату ещё предстоит согласовать. Заявления украинских представителей свидетельствуют о том, что объявлять 4 ноября окончательной датой встречи пока рано. Об этом пишет ТСН со ссылкой на заявления украинских представителей.

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