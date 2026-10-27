Арахамія не підтвердив переговори в Абу-Дабі 4 листопада

Україна поки не підтверджує, що тристоронні переговори зі США та Росією відбудуться в Абу-Дабі 4 листопада. Таку дату раніше назвав прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, однак остаточної домовленості ще немає. Українська сторона чекає на підтвердження від американської делегації, яка виступає посередником у переговорах.

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що наразі Україна не може підтвердити проведення зустрічі саме 4 листопада. За його словами, сторони продовжують узгоджувати дату переговорів. Водночас вони очікують на відповідь від американської делегації, яка допомагає організувати зустріч між Україною та Росією. «Сторони все ще визначаються з датою проведення і чекають підтвердження від американської делегації, яка є посередником у цих перемовинах», — зазначив Арахамія.

Таким чином, названу польським прем’єром дату поки не можна вважати остаточно погодженою. Українська сторона не відмовляється від переговорів, але чекає на узгодження конкретного дня.

В Офісі президента закликали не поспішати з оголошеннями

Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин також не підтвердив, що зустріч відбудеться 4 листопада. Він закликав дочекатися додаткової інформації, перш ніж оголошувати дату. «Давайте дочекаємось хоча б кінця жовтня. Ще зарано робити оголошення», — сказав Литвин журналістам у вівторок, 27 жовтня.

Його заява пролунала після повідомлення Дональда Туска про можливу зустріч в Абу-Дабі. Прем’єр Польщі заявив, що переговори України, США та Росії попередньо планують на 4 листопада. За його словами, він був поінформований про підготовку контактів між лідерами Фінляндії, Норвегії та Росії, які обговорювали, зокрема, перспективи припинення вогню в Україні.

Переговори планують провести в листопаді

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що новий раунд тристоронніх переговорів планують провести в Абу-Дабі в першій половині листопада. За його словами, зустріч має відбутися за участю України, США та Росії. Серед тем, які можуть обговорювати сторони, він називав питання безпеки після можливого мирного врегулювання.

Водночас, за інформацією «Української правди», українська сторона намагалася домовитися про проведення зустрічі раніше, ніж планувалося спочатку. Київ також наполягає на участі представника Європейського Союзу. За даними видання, станом на 25 жовтня остаточного підтвердження нової дати від Росії не було. Отже, переговори в Абу-Дабі залишаються в планах, але точну дату ще мають узгодити. Заяви українських представників свідчать, що оголошувати 4 листопада остаточною датою зустрічі поки зарано. Про це пише ТСН з посиланням на заяви українських представників.

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