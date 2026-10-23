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Танкер с 40 тысячами тонн российского дизельного топлива направляется в Нью-Йорк — Reuters

UA NEWS 23 Октября 2026 13:40
Танкер с 40 тысячами тонн российского дизельного топлива направляется в Нью-Йорк — Reuters

Танкер с 40 тысячами тонн российского дизельного топлива направляется в Нью-Йорк. Как сообщает Reuters, поставка осуществляется после достижения договоренности между президентом США Дональдом Трампом и главой России Владимиром Путиным о поставках дизельного топлива.

Танкер с дизельным топливом находится под флагом Мальты и уже вышел из российского порта Приморска в Балтийское море. Ожидается, что танкер прибудет в США 7 ноября.

Дональд Трамп заявил, что договорился с Россией об экспорте 300 тысяч тонн, или около 2,25 миллиона баррелей дизельного топлива в октябре. США потребляют до 2,9 миллиона баррелей дизельного топлива ежедневно.

Об этом сообщает Reuters.

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