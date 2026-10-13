Російська атака Харкова забрала життя трьох людей

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У Холодногірському районі Харкова станмо на ранок 13 жовтня триває пошуково-рятувальна операція після масованої російської атаки. За попередніми даними, є загиблі та понад постраждалі.

«Під завалами будинку у Холодногірському районі знайдено тіло людини – рятувально-пошукова операція триває», – йдеться у повідомленні мера міста Ігоря Терехова.

«Ще тіло людини знайдено під завалами того ж будинку, та існує ймовірність того, що під ними знаходяться ще одна людина. Крім двох загиблих, відомо про десятьох постраждалих від вечірнього обстрілу», – додав Терехов о 06:44.

Згодом він повідомив, що було знайдено тіло третьої людини.

Нагадаємо, у Києві втретє за добу оголосили повітряну тривогу через загрозу дронів.

Харків опинився під ударом російських Бандеролей, зафіксовано влучання.

Уночі російські війська атакували Ізюм Харківської області баражуючим боєприпасом типу S-8000 «Бандероль». Унаслідок удару одна людина зазнала поранень, пошкоджено близько 15 приватних і один багатоквартирний будинок. Також пошкоджено електромережі та лінію інтернету.

В Очакові Миколаївської області внаслідок російського удару ракетою «Бандероль» постраждала 54-річна жінка. Її стан стабільний. Також пошкоджено складське приміщення, чотири двоповерхові багатоквартирні та один приватний будинок.

Крім того, унаслідок російського ракетного удару по передмістю Харкова загинули троє людей, ще дев’ятеро дістали поранення. Інформація про обставини атаки та стан постраждалих наразі не уточнюється.

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