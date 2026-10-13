В Холодногорском районе Харькова по состоянию на утро 13 октября продолжается поисково-спасательная операция после массированной российской атаки. По предварительным данным, есть погибшие и более пострадавших.

«Под завалами дома в Холодногорском районе найдено тело человека — поисково-спасательная операция продолжается», — говорится в сообщении мэра города Игоря Терехова.

«Еще одно тело человека найдено под завалами того же дома, и существует вероятность того, что под ними находится еще один человек. Помимо двух погибших, известно о десяти пострадавших в результате вечернего обстрела», — добавил Терехов в 06:44.

Позже он сообщил, что было найдено тело третьего человека.

Напомним, в Киеве в третий раз за сутки объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронов.

Харьков оказался под ударом российских «Бандеролей», зафиксировано попадание.

Ночью российские войска атаковали Изюм Харьковской области баражирующим боеприпасом типа S-8000 «Бандероль». В результате удара один человек получил ранения, повреждены около 15 частных и один многоквартирный дом. Также повреждены электросети и линия интернета.

В Очакове Николаевской области в результате российского удара ракетой «Бандероль» пострадала 54-летняя женщина. Ее состояние стабильное. Также повреждены складское помещение, четыре двухэтажных многоквартирных и один частный дом.

Кроме того, в результате российского ракетного удара по пригороду Харькова погибли три человека, ещё девять получили ранения. Информация об обстоятельствах атаки и состоянии пострадавших пока не уточняется.

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