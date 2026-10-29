在利沃夫，一名17岁少女的严重胸廓畸形得到了矫正

位于利沃夫的儿童医学中心为来自切尔尼戈夫的维罗妮卡提供了帮助，她自出生起便患有三度漏斗胸。在佩戴金属板三年后，该女孩接受了再次手术以取出金属板。

维罗妮卡仅两个月大时就被诊断出患有漏斗状胸廓畸形。童年时期，她曾接受过按摩疗程，并进行过康复体操和游泳训练。然而，这些方法未能纠正畸形。

“尽管尝试了这些方法，医生们解释说，只有等她长大后，才能通过手术来矫正这种畸形，”女孩的母亲说道。

17岁时，维罗妮卡来到儿童医学中心就诊。经检查，医生诊断为三度畸形，并建议进行手术治疗。 手术由利沃夫国王达尼洛国立医科大学儿科外科系副教授、外科医生安德烈·库齐克主刀完成。

医生为患者实施了微创矫正手术，使用了一块特殊的金属板，该金属板被植入胸腔内数年，之后再予以取出。

“矫正原理类似于牙套或牙齿矫正器的作用。 不过，牙套是向内作用以矫正牙齿位置，而我们植入胸腔的金属板则起相反作用——将其向前推，从而帮助矫正畸形，”安德烈·库齐克解释道。

据维罗妮卡介绍，术后第一个月是最艰难的：她很难适应这块板，还感到疼痛。随后不适感逐渐减轻，该装置几乎不影响她的活动和保持积极的生活方式。

这名女孩带着胸板生活了三年，之后接受了二次手术将其取出。目前，患者身体状况良好。

漏斗状胸廓畸形的治疗方法

漏斗状胸廓畸形是最常见的胸廓畸形类型。其深度和形态各异，在复杂病例中甚至会影响心脏和肺部的功能。

在选择治疗方案时，医生不仅会评估检查结果，还会考虑孩子的心理状态及其对治疗的态度。

“即使功能障碍轻微，畸形仍可能影响青少年的自我评价，引发羞怯情绪，并影响其与同龄人的交往。 因此，在制定治疗方案时，医生不仅会考虑身体状况，还会关注孩子的生活质量，”这位外科医生指出。

除了手术外，还可以采用真空疗法来矫正畸形。 为此会使用一种特殊装置——真空罩。将其贴合在胸廓上并抽走空气，形成真空环境，从而逐渐帮助抬高凹陷部位。

通常，该方法适用于约六岁以上的儿童，此时孩子已能适应治疗过程并遵守医生的建议。 与此同时，对畸形的观察可以更早开始——从两三岁起。如有必要，专家会推荐治疗性体操、特殊锻炼和康复治疗。

儿童医学中心同时采用保守治疗和手术治疗两种方法。具体选择取决于孩子的年龄、畸形程度及其他个体因素。

值得一提的是，在利沃夫，医生借助达芬奇机器人为一名患有罕见疾病的青少年进行了手术。

在利沃夫州，医生们挽救了一名拖拉机司机的视力，他原本因一种罕见肿瘤而濒临失明。

此前在利沃夫，医生成功救治了一名43岁的基辅居民弗拉基米尔，他因俄罗斯对敖德萨州一处储油罐的袭击，导致约50%的体表面积烧伤。

在利沃夫，医生们帮助了一位来自赫梅利尼茨基的62岁居民，他双腿供血严重受阻。该男子因下肢剧痛和冰冷感，前往圣潘泰莱蒙医院寻求专家帮助。

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