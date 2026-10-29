Во Львове 17-летней девушке устранили выраженную деформацию грудной клетки

В Центре детской медицины во Львове оказали помощь Веронике из Чернигова, у которой с рождения наблюдалась воронкообразная деформация грудной клетки третьей степени. Спустя три года, проведённые с металлической пластиной, девушке провели повторную операцию по её удалению.

Веронике поставили диагноз «воронкообразная деформация грудной клетки», когда ей было всего два месяца. В детстве девочка проходила курсы массажа, занималась лечебной физкультурой и плаванием. Однако эти методы не позволили исправить деформацию.

«Несмотря на все эти попытки, врачи объясняли, что исправить деформацию можно только хирургическим путем, когда она подрастёт», — рассказала мама девушки.

В Центр детской медицины Вероника обратилась в 17 лет. После обследования врачи диагностировали деформацию третьей степени и предложили хирургическое лечение. Операцию провел хирург, доцент кафедры детской хирургии Львовского национального медицинского университета имени короля Данила Андрей Кузик.

Пациентке выполнили минимально инвазивную коррекцию с помощью специальной металлической пластины, которую устанавливают внутри грудной клетки на несколько лет, а затем удаляют.

«Принцип коррекции схож с действием брекетов или ортодонтических пластинок для зубов. Однако если они направлены внутрь и корректируют положение зубов, то пластина, которую мы устанавливаем в грудной клетке, действует наоборот — выталкивает её вперёд, помогая исправить деформацию», — пояснил Андрей Кузик.

По словам Вероники, первый месяц после операции был самым сложным: ей было трудно привыкнуть к пластине, она испытывала боль. Со временем дискомфорт уменьшился, а устройство практически не мешало двигаться и вести активный образ жизни.

Девушка прожила с пластиной три года, после чего ей провели повторную операцию по её удалению. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо.

Как лечат воронкообразную деформацию грудной клетки

Воронкообразная деформация — самый распространенный тип деформаций грудной клетки. Она может иметь разную глубину и форму, а в сложных случаях — влиять на работу сердца и легких.

При выборе лечения врачи оценивают не только результаты обследований, но и психологическое состояние ребенка, а также его собственное отношение к лечению.

«Даже если функциональные нарушения незначительны, деформация может сказываться на самооценке подростка, вызывать застенчивость и влиять на общение со сверстниками. Поэтому при выборе тактики лечения врачи учитывают не только физическое состояние, но и качество жизни ребенка», — отметил хирург.

Помимо операции, для коррекции деформации может применяться вакуумная терапия. Для этого используется специальное устройство — вакуумный колпак. Его прикладывают к грудной клетке и откачивают воздух, создавая вакуум, который постепенно помогает приподнять углубленный участок.

Обычно этот метод рассматривают примерно с шестилетнего возраста, когда ребенок уже может адаптироваться к процедуре и соблюдать рекомендации врача. В то же время наблюдение за деформацией возможно значительно раньше — с двух-трех лет. При необходимости специалисты рекомендуют лечебную физкультуру, специальные упражнения и реабилитацию.

В Центре детской медицины применяют как консервативные, так и хирургические методы лечения. Выбор зависит от возраста ребенка, степени деформации и других индивидуальных факторов.

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