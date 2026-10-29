W Centrum Medycyny Dziecięcej we Lwowie udzielono pomocy Veronice z Czernihowa, która od urodzenia cierpiała na deformację klatki piersiowej typu lejkowatego trzeciego stopnia. Po trzech latach z metalową płytką dziewczynka przeszła ponowną operację w celu jej usunięcia.

U Weroniki zdiagnozowano deformację klatki piersiowej typu lejkowatego, gdy miała zaledwie dwa miesiące. W dzieciństwie dziewczynka przechodziła kursy masażu, uprawiała fizjoterapię i pływała. Jednak metody te nie pozwoliły na skorygowanie deformacji.

„Pomimo wszystkich tych prób lekarze wyjaśniali, że deformację można skorygować jedynie chirurgicznie, gdy dziewczynka dorośnie” – opowiedziała mama dziewczyny.

W wieku 17 lat Veronika zgłosiła się do Centrum Medycyny Dziecięcej. Po przeprowadzeniu badań lekarze zdiagnozowali deformację trzeciego stopnia i zaproponowali leczenie chirurgiczne. Operację przeprowadził chirurg, docent katedry chirurgii dziecięcej Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. króla Daniła, Andrij Kuzyk.

U pacjentki przeprowadzono minimalnie inwazyjną korektę za pomocą specjalnej metalowej płytki, którą umieszcza się wewnątrz klatki piersiowej na kilka lat, a następnie usuwa.

„Zasada korekcji jest podobna do działania aparatów ortodontycznych lub płytek ortodontycznych na zęby. Jednak o ile te ostatnie są skierowane do wewnątrz i korygują ustawienie zębów, o tyle płytka, którą umieszczamy w klatce piersiowej, działa odwrotnie – wypycha ją do przodu, pomagając skorygować deformację” – wyjaśnił Andrij Kuzyk.

Według Weroniki pierwszy miesiąc po operacji był najtrudniejszy: trudno jej było przyzwyczaić się do płytki, odczuwała ból. Z czasem dyskomfort zmniejszył się, a urządzenie praktycznie nie przeszkadzało jej w poruszaniu się i prowadzeniu aktywnego trybu życia.

Dziewczyna żyła z płytką przez trzy lata, po czym przeprowadzono u niej ponowną operację w celu jej usunięcia. Obecnie pacjentka czuje się dobrze.

Jak leczy się deformację klatki piersiowej typu lejkowatego

Deformacja lejkowata jest najczęstszym typem deformacji klatki piersiowej. Może mieć różną głębokość i kształt, a w skomplikowanych przypadkach wpływać na pracę serca i płuc.

Przy wyborze metody leczenia lekarze oceniają nie tylko wyniki badań, ale także stan psychiczny dziecka oraz jego własne podejście do leczenia.

„Nawet jeśli zaburzenia funkcjonalne są nieznaczne, deformacja może wpływać na samoocenę nastolatka, wywoływać nieśmiałość i utrudniać kontakty z rówieśnikami. Dlatego przy wyborze taktyki leczenia lekarze biorą pod uwagę nie tylko stan fizyczny, ale także jakość życia dziecka” – zaznaczył chirurg.

Oprócz operacji do korekcji deformacji można zastosować terapię próżniową. W tym celu stosuje się specjalne urządzenie — dzwon próżniowy. Przykłada się go do klatki piersiowej i odpompowuje powietrze, tworząc próżnię, która stopniowo pomaga unieść zapadnięty obszar.

Zazwyczaj metodę tę rozważa się od około szóstego roku życia, kiedy dziecko jest już w stanie dostosować się do zabiegu i przestrzegać zaleceń lekarza. Jednocześnie obserwację deformacji można rozpocząć znacznie wcześniej — już od drugiego lub trzeciego roku życia. W razie potrzeby specjaliści zalecają fizjoterapię, specjalne ćwiczenia oraz rehabilitację.

W Centrum Medycyny Dziecięcej stosuje się zarówno metody leczenia zachowawczego, jak i chirurgicznego. Wybór zależy od wieku dziecka, stopnia deformacji oraz innych indywidualnych czynników.

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