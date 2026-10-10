分析人士认为，俄罗斯将无法提供俄罗斯独裁者沃瓦·普京向美国总统唐纳德·特朗普承诺的柴油数量。 问题在于，乌克兰武装部队的打击导致石油加工量下降，甚至俄罗斯国内市场也面临供应短缺。



“这正是普京一贯的作风——空头承诺。 在我看来，这正是典型的普京作风——空头承诺，旨在进一步煽动跨大西洋联盟内部的敌意，”美国国际关系委员会高级研究员爱德华·菲舍尔曼表示。

另一位专家、ClearView Energy Partners （美国能源领域分析中心）的执行董事凯文·布克指出。

据他称，与特朗普达成的协议很可能包括10月供应约7.2万桶柴油， 11月12.4万桶，后续各月则在24万至72万桶之间——前提是俄罗斯能够兑现承诺。 在2026年上半年，即出口禁令实施前，俄罗斯的日均出口量约为80万桶；禁令实施后，日均出口量降至15万至20万桶。

“这只是相对较小的增幅。虽然可能会影响油价，但与恢复损失的产量相比，这微不足道，”布克认为。

分析人士认为，普京借助这项协议，再次将美国总统的注意力从结束战争的努力上转移开。

“任何不以促进停战为目的而动用影响力手段的行为，都会削弱美国的整体影响力，”兰德公司（RAND Corporation）俄罗斯问题专家塞缪尔·沙拉普表示。

《纽约时报》的报道中提到了这一点。

需要指出的是，唐纳德·特朗普曾就柴油机协议向普京表示感谢。

民主党参议员将特朗普与普京达成的柴油协议斥为“背叛”。

美国总统唐纳德·特朗普于10月9日宣布，已与俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京就向美国及全球市场供应数百万吨俄罗斯柴油达成协议。

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