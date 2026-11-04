Szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Oleksandr Poklad zwolnił ze stanowisk dwóch wysokich rangą urzędników tej instytucji, którzy zostali objęci dochodzeniem prowadzonym przez NABU w ramach operacji „Kartagina”.

W SBU oświadczono, że wspierają wszystkie niezbędne czynności procesowe i są zainteresowani przejrzystym oraz bezstronnym śledztwem.

Poklad poinformował również o współpracy z kierownictwem NABU i SAP oraz służbami specjalnymi krajów partnerskich.

Osobno szef SBU zwrócił się do osoby objętej śledztwem, znanej pod pseudonimem „Meksykanin”, wzywając ją do powrotu na Ukrainę i poddania się organom ścigania.

„Albo sami go znajdziemy, gdziekolwiek by się nie ukrywał. Mamy w tym doświadczenie” – oświadczył Poklad.

Źródło: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy

Detektywi Narodowego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali pierwszego zastępcę szefa departamentu ochrony państwowości SBU, generała Siergieja Dukę.

Wcześniej Służba Bezpieczeństwa Ukrainy potwierdziła, że Narodowe Biuro Antykorupcyjne (NABU) i Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna (SAP) przeprowadziły przeszukania u jej pracowników.

Wcześniej pojawiły się informacje o przeszukaniach u wysokich rangą funkcjonariuszy SBU, w szczególności u Siergieja Duki, Antona Kravczuka i Aleksandra Kowalczuka.

Ponadto NABU poinformowało o utrudnianiu pracy detektywów podczas czynności śledczych oraz o groźbach użycia broni palnej ze strony przedstawiciela Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.

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