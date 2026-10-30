Prezes Narodowego Banku Ukrainy Andrij Pyszny zadeklarował jednorazowy wydatek w wysokości 176 765 hrywien, związany z transakcją dotyczącą ruchomości w Katarze.

Odpowiednie zgłoszenie dotyczące istotnych zmian w sytuacji majątkowej urzędnik złożył do Narodowej Agencji ds. Zapobiegania Korupcji (NAZK) 28 października 2026 roku. W zgłoszeniu zaznaczono, że transakcja miała miejsce 20 października, a jej rodzaj to „kupno-sprzedaż (wymiana)”. Przedmiotem transakcji jest wskazany ruchomy majątek, a krajem, w którym dokonano wydatku, jest Katar.

Chodzi o mienie, które można przemieszczać. Na przykład środek transportu: samochód lub jacht. Być może jest to znacznie skromniejszy zakup, aby nadążać za trendami — hulajnoga elektryczna, a czemu nie.

Niestety, deklaracja nie pozwala ustalić, co dokładnie stało się przedmiotem transakcji. Co więcej, sformułowanie „kupno-sprzedaż (wymiana)” nie pozwala również z całą pewnością stwierdzić, czy Pyszny nabył mienie, sprzedał je, czy też wymienił. W przypadku wymiany zadeklarowana kwota może odzwierciedlać wartość mienia przekazanego w zamian, a niekoniecznie pieniądze zapłacone za zakup.

Nie wiadomo, co dokładnie prezes NBU nabył, sprzedał lub wymienił w Katarze. W deklaracji podano kwotę, datę i kraj transakcji, ale brakuje najważniejszego szczegółu – nazwy samego majątku. Niech więc będzie to hulajnoga.

Przypomnijmy, że 21 października poseł Jarosław Żelezniak zasugerował, iż przeszukania przeprowadzone przez NABU w siedzibie prezesa NBU Andrieja Pysznego mogą dotyczyć sytuacji związanej z przedsiębiorstwami „Karpatnaftochim” i „Sens Bank”. Według Żelezniaka w obu sprawach pojawia się Wasyl Wesoły, którego poseł nazwał „nadzorcą z Bankowej”. Odwołał się on również do zeznań byłego przewodniczącego rady nadzorczej „Sens Banku”, zgodnie z którymi to właśnie Pyszny sprowadził Wesołego do banku.

NABU potwierdziło wcześniej przeprowadzenie przeszukań w siedzibie Narodowego Banku Ukrainy 21 października oraz w miejscu zamieszkania jednego z pracowników. W biurze poinformowano, że nikogo nie zatrzymano i nikomu nie postawiono zarzutów, a pozostałych szczegółów nie ujawnia się w interesie śledztwa przedprocesowego.

21 października Narodowy Bank Ukrainy zdementował pogłoski, jakoby Andrij Pyszny złożył rezygnację ze stanowiska prezesa organu regulacyjnego.

Następnie Andrij Pysznyj skomentował: podczas przeszukań nie znaleziono żadnych materiałów ani faktów, które wskazywałyby na popełnienie przestępstw przez prezesa Banku Narodowego lub innych pracowników tej instytucji.

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