Председатель Национального банка Украины Андрей Пышный задекларировал разовый расход в размере 176 765 гривен, связанный со сделкой с движимым имуществом в Катаре.

Соответствующее уведомление о существенных изменениях в имущественном положении чиновник подал в НАЗК 28 октября 2026 года. В нем указано, что сделка состоялась 20 октября, а ее вид — «купля-продажа (мена)». Предметом сделки является указанное движимое имущество, страной осуществления расхода — Катар.

Речь идет об имуществе, которое можно перемещать. Например, транспортное средство: автомобиль или яхта. Может, и значительно более скромная покупка, чтобы оставаться в тренде — электросамокат, а почему бы и нет.

К сожалению, декларация не позволяет установить, что именно стало предметом сделки. Более того, формулировка «купля-продажа (мена)» не позволяет также с уверенностью сказать, приобрел ли Пишный имущество, продал его или обменял. В случае обмена задекларированная сумма может отражать стоимость имущества, переданного в обмен, а не обязательно деньги, уплаченные за покупку.

Остается неизвестным, что именно глава НБУ приобрел, продал или обменял в Катаре. В декларации указаны сумма, дата и страна сделки, но отсутствует главная деталь — название самого имущества. Пусть же это будет самокат.

Напомним, 21 октября народный депутат Ярослав Железняк предположил, что обыски НАБУ у главы НБУ Андрея Пишного могут касаться ситуации вокруг предприятия «Карпатнафтохим» и «Сенс Банка». По словам Железняка, в обоих эпизодах фигурирует Василий Веселый, которого депутат назвал «наблюдателем от Банковой». Он также сослался на показания бывшего председателя наблюдательного совета «Сенс Банка», согласно которым именно Пышный привел Веселого в банк.

НАБУ ранее подтвердило проведение обысков в помещении Нацбанка 21 октября и по месту жительства одного из сотрудников. В бюро сообщили, что никого не задерживали и никому не объявляли о подозрении, а остальные детали не разглашают в интересах досудебного расследования.

В Национальном банке 21 октября опровергли слухи о том, что Андрей Пишный подал в отставку с поста главы регулятора.

Впоследствии Андрей Пышный прокомментировал: в ходе обысков не было обнаружено никаких материалов или фактов, которые бы свидетельствовали о совершении правонарушений главой Национального банка или другими сотрудниками учреждения.

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