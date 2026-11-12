Film: Rosyjski okupant wyskoczył z jadącego samochodu, uciekając przed dronami FPV
Żołnierze brygady „Drapieżnik” przy departamencie policji patrolowej zaatakowali pojazdy wroga za pomocą dronów FPV. Na opublikowanym nagraniu widać, jak rosyjski żołnierz próbuje uciec przed dronami, wyskakując z samochodu w trakcie jazdy.
„Operatorzy dronów z brygady „Drapieżnik” odnotowali przekroczenie prędkości przez Rosjan i zostali zmuszeni do użycia środków specjalnych. Jeden z pasażerów najwyraźniej uznał, że jest orłem, i próbował wzbić się w powietrze” – czytamy w komentarzu do opublikowanych ujęć.
Jednak lot Rosjanina okazał się dość krótki i zakończył się twardym i, najprawdopodobniej, bardzo bolesnym lądowaniem.
Źródło: brygada „Drapieżnik”
Przypomnijmy, że na kierunku Wołczańskim wykryto rosyjskie drony z ukraińską symboliką.
Operatorzy dronów ze 100. brygady zlikwidowali okupanta, który ukrywał się w piwnicy.
Przypomnijmy, że spadochroniarze Sił Zbrojnych Ukrainy zniszczyli pozycje i sprzęt okupantów na kierunku Kupiańskim.
Wcześniej Siły Zbrojne Ukrainy zniszczyły stację zakłócającą Starlink oraz magazyny okupantów w obwodzie donieckim i zaporoskim.
Na kierunku donieckim oddziały Sił Operacji Specjalnych (SSO) Ukrainy wykryły i zniszczyły rzadko spotykany rosyjski kompleks walki radioelektronicznej Triada-2.