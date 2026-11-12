Żołnierze brygady „Drapieżnik” przy departamencie policji patrolowej zaatakowali pojazdy wroga za pomocą dronów FPV. Na opublikowanym nagraniu widać, jak rosyjski żołnierz próbuje uciec przed dronami, wyskakując z samochodu w trakcie jazdy.

„Operatorzy dronów z brygady „Drapieżnik” odnotowali przekroczenie prędkości przez Rosjan i zostali zmuszeni do użycia środków specjalnych. Jeden z pasażerów najwyraźniej uznał, że jest orłem, i próbował wzbić się w powietrze” – czytamy w komentarzu do opublikowanych ujęć.

Jednak lot Rosjanina okazał się dość krótki i zakończył się twardym i, najprawdopodobniej, bardzo bolesnym lądowaniem.

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Źródło: brygada „Drapieżnik”

Przypomnijmy, że na kierunku Wołczańskim wykryto rosyjskie drony z ukraińską symboliką.

Operatorzy dronów ze 100. brygady zlikwidowali okupanta, który ukrywał się w piwnicy.

Przypomnijmy, że spadochroniarze Sił Zbrojnych Ukrainy zniszczyli pozycje i sprzęt okupantów na kierunku Kupiańskim.

Wcześniej Siły Zbrojne Ukrainy zniszczyły stację zakłócającą Starlink oraz magazyny okupantów w obwodzie donieckim i zaporoskim.

Na kierunku donieckim oddziały Sił Operacji Specjalnych (SSO) Ukrainy wykryły i zniszczyły rzadko spotykany rosyjski kompleks walki radioelektronicznej Triada-2.

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