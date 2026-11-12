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Видео: Российский оккупант выпрыгнул из движущегося автомобиля, спасаясь от FPV-дронов

UA NEWS 12 Ноября 2026 08:36
Видео: Российский оккупант выпрыгнул из движущегося автомобиля, спасаясь от FPV-дронов

Бойцы бригады «Хищник» при департаменте патрульной полиции атаковали транспорт противника с помощью FPV-дронов. На обнародованном видео видно, как российский военный пытается спастись от беспилотников, выпрыгнув из автомобиля прямо во время движения.

 

«Операторы БПЛА бригады „Хищник“ зафиксировали нарушение россиянами скоростного режима и были вынуждены применить спецсредства. Один из пассажиров, очевидно, решил, что он орел, и попытался взлететь», — говорится в комментарии к обнародованным кадрам.

Впрочем, полёт россиянина оказался довольно коротким и закончился жёсткой и, скорее всего, очень болезненной посадкой.

Источник: бригада «Хищник» 

Напомним, на Волчанском направлении были обнаружены российские дроны с украинской символикой.

Дронары 100-й бригады уничтожили оккупанта, который прятался в подвале.

Напомним, десантники ВСУ уничтожили позиции и технические средства оккупантов на Купянском направлении.

До этого ВСУ уничтожили станцию подавления Starlink и склады оккупантов в Донецкой области и Запорожье.

На Донецком направлении подразделения Сил специальных операций (ССО) Украины обнаружили и уничтожили редкий российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Триада-2».

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