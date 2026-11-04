Lider demokratów w Izbie Reprezentantów USA oświadczył, że w przypadku zwycięstwa partii w wyborach uzupełniających będzie ona forsować projekt ustawy o zniesieniu ceł Donalda Trumpa oraz zakończeniu wojny z Iranem.

Nazwał ten konflikt „bezsensowną wojną z wyboru” i wezwał administrację USA do natychmiastowego położenia mu kresu.

Wiceprezydent USA Jay D. Vance skomentował ogromne straty republikanów w wyborach uzupełniających do Kongresu. Jako główną przyczynę porażki wskazał wojnę z Iranem.

Przypomnijmy, że pochodzący z Ukrainy Jewgienij Windman, członek Izby Reprezentantów USA z 7. okręgu wyborczego w stanie Wirginia, został ponownie wybrany do Kongresu. Odniósł przekonujące zwycięstwo nad kandydatem Partii Republikańskiej, Dougiem A. Ollivantem.

Demokraci zdobyli wystarczającą liczbę mandatów, by przejąć kontrolę nad Izbą Reprezentantów i Senatem USA w wyborach uzupełniających. Chińscy użytkownicy mediów społecznościowych zareagowali na ten wynik w różny sposób: część krytykowała amerykański system polityczny, inni dyskutowali o tym, jak dalszy wpływ polityczny prezydenta Donalda Trumpa może wpłynąć na interesy Pekinu.

W Stanach Zjednoczonych, według prognozy Decision Desk HQ, demokrata Sam Forstag wygrywa wybory do Izby Reprezentantów z 1. okręgu wyborczego stanu Montana. Wyprzedza on kandydata Partii Republikańskiej Aarona Flinta w walce o wolny mandat.

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