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Unia Europejska nie planuje w najbliższym czasie wyznaczyć specjalnego wysłannika do spraw negocjacji dotyczących Ukrainy

UA NEWS 11 listopada 2026 17:56
Unia Europejska nie planuje w najbliższym czasie wyznaczyć specjalnego wysłannika do spraw negocjacji dotyczących Ukrainy

Wydaje się mało prawdopodobne, aby przywódcy krajów UE uzgodnili wyznaczenie jednego przedstawiciela do prowadzenia negocjacji w sprawie zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie podczas nieformalnego szczytu w Dublinie 13 listopada.

Według informacji podanych przez tę gazetę, oficjalny przedstawiciel Unii Europejskiej wątpi, by taka decyzja została podjęta w najbliższych dniach. 

Jednocześnie przewodniczący Rady Europejskiej António Costa planuje omówić z przywódcami rolę Europy w procesie negocjacyjnym, biorąc pod uwagę spotkania w Abu Zabi. 

Konsultacje w sprawie mianowania specjalnego wysłannika trwają od początku 2025 roku, jednak kraje UE nadal nie osiągnęły porozumienia.

Źródło: Deutsche Welle (DW)

Przypomnijmy, że Arachamia przewidział zawarcie pokoju między Ukrainą a Federacją Rosyjską do końca 2026 roku.

Wcześniej Kushner, po rozmowach w Abu Zabi, wskazał na najtrudniejszą przeszkodę na drodze do pokoju.

Wcześniej w Abu Zabi odbył się drugi dzień rozmów między Ukrainą, USA i Rosją na temat zakończenia wojny: najważniejsze wnioski.

Wcześniej Zełenski określił główne zadanie ukraińskiej delegacji podczas rozmów w Abu Zabi.

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