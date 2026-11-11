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Новости Мир

Евросоюз не планирует в ближайшее время назначать специального посланника для переговоров по Украине

UA NEWS 11 Ноября 2026 17:56
Евросоюз не планирует в ближайшее время назначать специального посланника для переговоров по Украине

Лидеры стран ЕС вряд ли договорятся о назначении единого представителя для переговоров о прекращении войны России против Украины на неформальном саммите в Дублине 13 ноября.

По данным издания, официальный представитель Евросоюза сомневается, что такое решение будет принято в ближайшие дни. 

В то же время председатель Европейского совета Антониу Кошта планирует обсудить с лидерами роль Европы в переговорном процессе с учетом встреч в Абу-Даби. 

Консультации по назначению спецпосланника продолжаются с начала 2025 года, однако страны ЕС до сих пор не пришли к соглашению.

Источник: Deutsche Welle (DW)

Напомним, Арахамия предположил, что мир между Украиной и РФ может быть достигнут до конца 2026 года.

Ранее Кушнер после переговоров в Абу-Даби назвал самое сложное препятствие на пути к миру.

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До этого Зеленский определил главную задачу украинской делегации на переговорах в Абу-Даби.

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