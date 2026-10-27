Frekwencja w najważniejszych w historii Izraela wyborach osiągnęła rekordowy poziom 44,9%

O godz. 14:00 czasu lokalnego w wyborach parlamentarnych w Izraelu zagłosowało 44,9% uprawnionych do głosowania. Jest to najwyższy wynik od 1973 roku, kiedy to zaczęto prowadzić odpowiednie statystyki.

Lokale wyborcze zostały otwarte o godz. 7:00 i będą czynne do godz. 22:00. Wyborcy, którzy ustawią się w kolejce przed zakończeniem głosowania, będą mogli oddać swoje głosy. W niektórych lokalach nadal obserwuje się długie kolejki.

Szczególnie wysoką frekwencję odnotowano w miejscowościach o przeważającej arabskiej ludności. Socjologowie zwracają uwagę, że głosy arabskich wyborców mogą znacząco wpłynąć na wyniki, ponieważ żadna z głównych koalicji politycznych, według sondaży, nie ma wystarczającego poparcia, by bez sojuszników utworzyć większość parlamentarną.

W obliczu wysokiej frekwencji premier Benjamin Netanjahu wezwał zwolenników prawicy do aktywniejszego udziału w wyborach. Jednocześnie oskarżył zwolenników arabskiej partii RAAM o próby „ukradzenia wyborów”.

Te wybory parlamentarne były pierwszymi w Izraelu po ataku Hamasu 7 października 2023 roku. Netanjahu stoi na czele koalicji rządzącej, natomiast wśród przedstawicieli opozycji znajduje się były szef Sztabu Generalnego Gadi Eizenkot, który wzywa do zmian politycznych i odbudowy międzynarodowego wizerunku kraju.

Źródło: Ynet (ynetnews.com)

27 października w izraelskich lokalach wyborczych podczas wyborów do 26. Knesetu ustawiły się długie kolejki. W szczególności o długim oczekiwaniu informowano w małych społecznościach w pobliżu granicy ze Strefą Gazy. Osoba oznaczona inicjałem A. opowiedziała, że opuściła lokal wyborczy po 45 minutach oczekiwania i postanowiła wrócić wieczorem.

W Izraelu Stowarzyszenie Praw Obywatelskich (ACRI) poinformowało o możliwych utrudnieniach w głosowaniu w lokalach wyborczych w społecznościach arabskich podczas wyborów 27 października. Organizacja zwróciła się do przewodniczącego Centralnej Komisji Wyborczej, sędziego Noama Solberga, z apelem o pilne wysłanie inspektorów do lokali wyborczych.

W Izraelu powiązana z ruchem protestacyjnym Sieć Wsparcia Osób Zatrzymanych opublikowała apel skierowany do obywateli przylatujących z zagranicy w celu udziału w wyborach. Zalecono im zapisanie numerów specjalnej gorącej linii alarmowej, wydrukowanie ich i włożenie do paszportu na wypadek, gdyby policja skonfiskowała telefony.

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