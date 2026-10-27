Явка на самых важных в истории Израиля выборах достигла рекордных 44,9%

По состоянию на 14:00 по местному времени на парламентских выборах в Израиле проголосовали 44,9 % избирателей. Это самый высокий показатель за этот период с 1973 года, когда начали вести соответствующую статистику.

Избирательные участки открылись в 7:00 и будут работать до 22:00. Избиратели, которые встанут в очередь до окончания голосования, смогут отдать свои голоса. На отдельных участках до сих пор наблюдаются длинные очереди.

Особенно высокую активность зафиксировали в населенных пунктах с преимущественно арабским населением. Социологи отмечают, что голоса арабских избирателей могут существенно повлиять на результаты, поскольку ни одна из основных политических коалиций, по данным опросов, не имеет достаточной поддержки для формирования парламентского большинства без союзников.

На фоне высокой явки премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал сторонников правых сил активнее идти на избирательные участки. В то же время он обвинил сторонников арабской партии РААМ в попытках «украсть выборы».

Эти парламентские выборы стали первыми в Израиле после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года. Нетаньяху возглавляет правящую коалицию, тогда как среди представителей оппозиции — бывший начальник Генштаба Гади Айзенкот, призывающий к политическим изменениям и восстановлению международного имиджа страны.

Источник: Ynet (ynetnews.com)

На избирательных участках в Израиле 27 октября во время выборов в 26-й Кнессет образовались длинные очереди. В частности, о длительном ожидании сообщали в небольших населенных пунктах вблизи границы с сектором Газа. Человек, обозначенный инициалом A., рассказал, что покинул участок после 45 минут ожидания и решил вернуться вечером.

В Израиле Ассоциация гражданских прав (ACRI) заявила о возможных препятствиях для голосования на участках в арабских общинах во время выборов 27 октября. Организация обратилась к председателю Центральной избирательной комиссии, судье Ноаму Сольбергу, с призывом срочно направить инспекторов на избирательные участки.

В Израиле связанная с протестным движением «Сеть поддержки задержанных» распространила обращение к гражданам, прилетающим из-за рубежа для участия в выборах. Им посоветовали сохранить номера специальной экстренной горячей линии, распечатать их и положить в паспорт на случай, если полиция изъмет телефоны.

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