Ojciec Meghan Markle został zwolniony za kaucją w sprawie dotyczącej pornografii dziecięcej

Thomas Markle senior, ojciec księżnej Sussex Meghan Markle, został zwolniony za kaucją po zatrzymaniu w ramach postępowania karnego. Informują o tym media.

„Jego ochroniarzy zauważono podczas patrolowania domu spokojnej starości Maravida Senior Living w Lakeland na Florydzie, po tym, jak Thomas Markle senior został zwolniony za kaucją po aresztowaniu w sprawie dotyczącej posiadania pornografii dziecięcej” – czytamy w komunikacie.

Serwis Page Six dodaje, że Thomasa Markle'a seniora nie widziano od czasu, gdy został przewieziony z powrotem do domu spokojnej starości, w którym obecnie przebywa.

Wcześniej ojciec Meghan Markle został zatrzymany na Florydzie w sprawie dotyczącej materiałów przedstawiających przemoc wobec dzieci.

Meghan Markle pożegnała się z ojcem po amputacji nogi.

Przypomnijmy, że ojciec Meghan Markle odrzucił zarzuty syna dotyczące posiadania nielegalnych materiałów.

Meghan Markle oświadczyła, że jest głęboko zasmucona oskarżeniami skierowanymi pod adresem jej ojca, Thomasa Markla.

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